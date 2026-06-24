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24 червня, 23:35
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Чипси з крабових паличок розривають тренди: готуємо за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Попкорн та звичні чипси – це вже минуле! Спробуйте новий хіт з крабових паличок під улюблений серіал.

Чипси з крабових паличок стали справжньою знахідкою із соцмереж. Цю закуску варто спробувати кожному, хто любить погризти щось смачненьке, розповідає myroslava_pekariuk

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Як зробити чипси з крабових паличок? 

Інгредієнти: 
– 200 грамів крабових паличок;
– часникова сіль;
– копчена паприка;
– чорний мелений перець;
– олія. 

Новий кулінарний хіт соцмереж: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Розберіть крабові палички на тонкі волокна.
  2. Додайте до них часникову сіль, копчену паприку, чорний мелений перець та трохи олії, після чого все добре перемішайте.
  3. Випікайте в аерогрилі або розігрітій духовці при 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до появи апетитної хрусткої скоринки.

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