24 червня, 23:35
Чипси з крабових паличок розривають тренди: готуємо за лічені хвилини
Попкорн та звичні чипси – це вже минуле! Спробуйте новий хіт з крабових паличок під улюблений серіал.
Чипси з крабових паличок стали справжньою знахідкою із соцмереж. Цю закуску варто спробувати кожному, хто любить погризти щось смачненьке, розповідає myroslava_pekariuk.
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Як зробити чипси з крабових паличок?
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– часникова сіль;
– копчена паприка;
– чорний мелений перець;
– олія.
Новий кулінарний хіт соцмереж: дивіться відео
Приготування:
- Розберіть крабові палички на тонкі волокна.
- Додайте до них часникову сіль, копчену паприку, чорний мелений перець та трохи олії, після чого все добре перемішайте.
- Випікайте в аерогрилі або розігрітій духовці при 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до появи апетитної хрусткої скоринки.