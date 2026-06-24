Чипси з крабових паличок розривають тренди: готуємо за лічені хвилини

Попкорн та звичні чипси – це вже минуле! Спробуйте новий хіт з крабових паличок під улюблений серіал.

Чипси з крабових паличок стали справжньою знахідкою із соцмереж. Цю закуску варто спробувати кожному, хто любить погризти щось смачненьке, розповідає myroslava_pekariuk. Цікаво Знамените варення з цілої полуниці "Пʼятихвилинка": зберігаємо смак літа без зусиль та турбот Як зробити чипси з крабових паличок? Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– часникова сіль;

– копчена паприка;

– чорний мелений перець;

– олія. Новий кулінарний хіт соцмереж: дивіться відео Приготування: Розберіть крабові палички на тонкі волокна. Додайте до них часникову сіль, копчену паприку, чорний мелений перець та трохи олії, після чого все добре перемішайте. Випікайте в аерогрилі або розігрітій духовці при 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до появи апетитної хрусткої скоринки.