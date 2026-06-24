Чипсы из крабовых палочек стали настоящей находкой в соцсетях. Эту закуску стоит попробовать каждому, кто любит погрызть что-нибудь вкусненькое, рассказывает myroslava_pekariuk.
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Как приготовить чипсы из крабовых палочек?
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– чесночная соль;
– копченая паприка;
– черный молотый перец;
– растительное масло.
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Приготовление:
- Разберите крабовые палочки на тонкие волокна.
- Добавьте к ним чесночную соль, копченую паприку, черный молотый перец и немного масла, после чего все хорошо перемешайте.
- Запекайте в аэрогриле или разогретой духовке при температуре 180 – 200 градусов 10 – 15 минут до появления аппетитной хрустящей корочки.