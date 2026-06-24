Чипси з крабових паличок стали справжньою знахідкою із соцмереж. Цю закуску варто спробувати кожному, хто любить погризти щось смачненьке, розповідає myroslava_pekariuk.

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Як зробити чипси з крабових паличок?

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– часникова сіль;
– копчена паприка;
– чорний мелений перець;
– олія.

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Приготування:

  1. Розберіть крабові палички на тонкі волокна.
  2. Додайте до них часникову сіль, копчену паприку, чорний мелений перець та трохи олії, після чого все добре перемішайте.
  3. Випікайте в аерогрилі або розігрітій духовці при 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до появи апетитної хрусткої скоринки.