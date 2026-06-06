Навіть досвідчені кондитери кричать від захвату: робимо холодний чизкейк з полуницею

Чизкейк – це саме той десерт, перед яким не встоїть ніхто. Додаємо до нього полуницю – і результат буде просто фантастичним.

Потіште себе новим головним смаколиком літа. Чизкейк з полуницею – це саме той смак, який неможливо пропустити у цей сезон, розповідає портал Kwestia smaku. Читайте також Навіть "прісна" полуниця за секунду стане солодкою та смачною: як вас врятує дрібка солі Як приготувати чизкейк з полуницею? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 полуничне желе;

– 600 грамів полуниці;

– 1 невелика упаковка (приблизно 100 грамів) печива;

– 1/2 склянки молока;

– 2 столові ложки універсального желатину;

– 1 кілограм меленого коровʼячого сиру;

– 150 грамів жирних вершків;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 3/4 склянки цукрової пудри. Улюблена класика / Фото Przyslij przepis Приготування: Приготуйте желе за інструкцією, взявши на 50 мілілітрів менше води, і поставте в холод. Полуницю помийте, обсушіть і очистьте. Дно форми застеліть пергаментом, затисніть бортиками і викладіть шар печива. У гарячому закипілому молоці повністю розчиніть желатин. Окремо змішайте сир, вершки, цукрову пудру та ванільний цукор. Щоб не було грудочок, поступово введіть у теплий желатин кілька ложок сирної маси, збиваючи вінчиком, а потім з'єднайте все з рештою сиру до однорідності. Вмішайте в крем дві третини нарізаної навпіл полуниці, викладіть на печиво, розрівняйте і приберіть у холодильник на пів години. Після цього дістаньте торт, злегка вдавіть зверху решту ягід, залийте остиглим желе і залиште в холоді до повного застигання.