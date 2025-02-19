Сорт тут ні до чого: чому кава гірчить та як пом'якшити її смак

Кава – це той напій, без якого ми не можемо уявити собі й дня. Тому важливо знати, як довести її смак до ідеалу.

Гірка кава може додати бадьорості, але точно не прикрасить ранок і не подарує приємні емоції. Чому напій може гірчити та як виправити ситуацію – розповідає 24 Канал.

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Секрети ідеальної кави

Зелені зерна кави незалежно від сорту не відрізняються гіркуватістю. Вона з'являється згодом в результаті обсмажування. Після цього процесу зерна робусти мають більш гіркий присмак, натомість в арабіки з'являється характерна кислинка.

Цікаво, що причиною гіркуватості кави є не кофеїн, як помилково вважають, а хлорогенова кислота та її похідні. Вони виділяються під час обсмажування зерен, і чим вищий рівень обсмажування, тим більше гіркоти буде у каві. Робуста гірчить більше саме тому, що її зерна мають вищий вміст цих речовин.

Секрет кави криється в зернах / Фото Freepik

Важливою є і температура води: чим вищою вона є, тим більше гірчитиме кава. Також експерти наголошують, що каву потрібно готувати не на кип'ятку, оптимальна температура води – 95 градусів.

Пом'якшити смак кави допоможе дрібка солі. Цей компонент також дозволить глибше відчути смак напою. Що стосується самої солі, то її смак в каві ви не відчуєте.

Компенсувати гіркоту кави також допоможуть молоко та вершки. Молочні продукти пом'якшать напій та додадуть йому особливих смакових ноток.

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