Цей секрет знали тільки шефи: чому не варто смажити яйця одразу з холодильника

Яєчня – це завжди смачна та легка опція для сніданку чи перекусу. Але виявляється, що не всі знають один важливий секрет її приготування.

Зазвичай ми смажимо яйця одразу з холодильника, але шефи радять виймати їх заздалегідь, щоб вони набули кімнатної температури. Чому так – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Чому не варто смажити яйця одразу з холодильника

Яєчня вийде менш однорідною, адже яйця не встигнуть прогрітися рівномірно. Білок буде "гумовим" по краях, натомість жовток або буде сирим, або різниця у рівні готовності буде суттєва.

Також це вплине на смак страви. Саме поступове прогрівання дозволить насолодитися чистим, ніжним, вершковим смаком свіжого яйця без сторонніх нот.

Холодні яйця доведеться довше готувати, що призведе до пересушування білка або жовтка. Поки тепло дійде до холодного центру, зовнішні шари вже будуть готовими.

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