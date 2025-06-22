Достатньо лише ложки цього інгредієнта: ваш омлет більше ніколи не буде сухим

Омлет – чудовий сніданок на всі випадки життя. Однак трапляється, що з різних причин він виходить дещо сухим. Та цього можна легко уникнути!

Омлет – дуже проста і невибаглива страва, але навіть вона за певних обставин може стати розчаруванням. Як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як приготувати ідеальний омлет

Усе, що вам потрібно для ідеального результату – столова ложка густої сметани або натурального йогурту на 2 – 3 яйця. Повірте, цей секрет точно змінить звичну страву.

Улюблений сніданок / Фото Pixabay

Кисломолочний продукт потрібно збивати разом з яйцями, можна додавати інші додатки на кшталт зелені. Суміш повинна вийти однорідною, але в жодному разі не збивайте її до стану крутої піни.

Тепер виливаємо суміш на пательню та смажимо у звичний спосіб. Омлет вийде пишним та дуже ніжним – саме те, що потрібно для найкращого початку дня.

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