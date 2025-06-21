Соковиті реберця в гірчично-медовому соусі – це справжній дотик до насолоди, яку ви не забудете ніколи. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт реберець

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– кілограм реберець;

– сіль та перець до смаку;

соус до гриля:

– 2 столові ложки часникового порошку;

– 1 столова ложка солодкої паприки;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

соус для подачі:

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– 4 столові ложки меду;

– 30 мілілітрів соєвого соусу.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Ребра викладаємо на фольгу та змащуємо маринадом. Готуємо ребра на грилі. Змішуємо інгредієнти для гірчично-медового соусу, змащуємо ребра. Після того, я вони приготуються, акуратно виймаємо кісточки. Подаємо до столу з овочами.

Смачного!

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