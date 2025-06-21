Соковиті реберця в гірчично-медовому соусі – це справжній дотик до насолоди, яку ви не забудете ніколи. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт реберець

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– кілограм реберець;
– сіль та перець до смаку;
соус до гриля:
– 2 столові ложки часникового порошку;
– 1 столова ложка солодкої паприки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
соус для подачі:
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 4 столові ложки меду;
– 30 мілілітрів соєвого соусу.

Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
  2. Ребра викладаємо на фольгу та змащуємо маринадом.
  3. Готуємо ребра на грилі.
  4. Змішуємо інгредієнти для гірчично-медового соусу, змащуємо ребра.
  5. Після того, я вони приготуються, акуратно виймаємо кісточки.
  6. Подаємо до столу з овочами.

Смачного!

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