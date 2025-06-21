Соковиті реберця в гірчично-медовому соусі – це справжній дотик до насолоди, яку ви не забудете ніколи. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт реберець
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кілограм реберець;
– сіль та перець до смаку;
соус до гриля:
– 2 столові ложки часникового порошку;
– 1 столова ложка солодкої паприки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
соус для подачі:
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 4 столові ложки меду;
– 30 мілілітрів соєвого соусу.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
- Ребра викладаємо на фольгу та змащуємо маринадом.
- Готуємо ребра на грилі.
- Змішуємо інгредієнти для гірчично-медового соусу, змащуємо ребра.
- Після того, я вони приготуються, акуратно виймаємо кісточки.
- Подаємо до столу з овочами.
Смачного!
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