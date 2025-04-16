Що старання не пішли коту під хвіст: чому паска кришиться і як цього уникнути
- Паска не повинна кришитися, якщо уникати поширених помилок.
- Необхідно додавати сіль і цукор у визначеній рецептом пропорції, щоб уникнути розсипання паски.
Паска повинна не лише гарно виглядати і добре смакувати, а й не кришитися. Досягнути цього нескладно, варто лише уникати кількох поширених помилок.
Якщо ви точно дотримуєтеся рецепта, то може бути лише кілька помилок, через які паска може кришитися. Про що саме йдеться і як цього уникнути – розповідає 24 Канал.
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Поширені помилки при приготуванні паски
Перше, що варто памʼятати – тісто на паску вимішується довго. Навіть якщо вам здається, що воно вже досягнуло потрібної консистенції, не скорочуйте час, щоб потім не шкодувати.
Ще одна помилка – вимішувати тісто хаотичними рухами. Так ви не досягнете нічого, окрім змарнованого часу і зусиль.
Також не варто забувати додавати сіль, а цукор та сіль – тільки у визначеній рецептом пропорції. В іншому випадку паска може розсипатися в руках.
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