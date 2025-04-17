Паска "падає" або кришиться: що ви робили не так і як цього уникнути

Великодня паска — це не просто смачна випічка, а справжній символ свята, без якого важко уявити святковий стіл. Щоб отримати дійсно ароматну, м’яку та пишну здобу, яка принесе задоволення кожному, важливо дотримуватись надійних порад і секретів приготування. Це допоможе уникнути помилок і зберегти гарний настрій на весь Великдень.

Дріжджове тісто потребує особливого ставлення — воно чутливе до будь-яких змін у середовищі. Згідно з народними традиціями, під час приготування пасок у хаті має бути спокій: жодних протягів, гучних розмов чи сварок, розповідає 24 Канал.

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Тісто необхідно довго й ретельно вимішувати. У давнину його ставили у тепле місце — наприклад, на подушку — й укривали рушником, щоб краще підходило.

Коли найкраще пекти паски

Згідно з усталеною традицією, паски найчастіше печуть у Чистий четвер — перший день Страсного тридення. Якщо ж у цей день не встигли, випікати можна в суботу. П’ятниця ж вважається абсолютно неприйнятним днем для випікання великодньої здоби.

Тісто вийшло забитим або занадто крихким.

Причина — недостатньо добре замішане або неправильно підібрані інгредієнти. Борошно краще просіяти кілька разів, а тісто місити доти, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Додати до тіста можна трохи алкоголю, наприклад, коньяку — це покращить текстуру. Не скорочуйте час вимішування, який вказаний в рецепті, інакше потім паска буде кришитися.

Тісто не піднялось або осіло

Всі продукти мають бути кімнатної температури, а саме тісто повинне "відпочивати" в теплому місці, без перепадів температур. Інакше воно може не піднятися або опасти.

Паска підгоріла або лишилася сирою всередині

Важливо завчасно розігріти духовку — паску не можна ставити в холодну піч. При вазі тіста до 1 кілограма випікати потрібно щонайменше 30 хвилин. Якщо маса більша, слід збільшити час випікання. Перевірити готовність можна дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою — паска готова.

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