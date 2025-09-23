Їх роблять навіть досвідчені господині: 3 популярні помилки, чому сирники не виходять
- Основні помилки при приготуванні сирників включають використання занадто вологого сиру, що робить сирники рідкими, та додавання занадто великої кількості борошна.
- Сирники потрібно смажити на добре розігрітій сковорідці, інакше вони можуть прилипати або розповзатися.
Сирники – це завжди гарна ідея, особливо – для поживного сніданку. Але не завжди вони виходять як на картинці, і винуватцями у цьому є кілька поширених помилок.
Сирники повинні не лише гарно смакувати, а й виглядати, як з картинки. Однак досягти цього вдається не завжди. У чому причина – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik.
Які є поширені помилки у приготуванні сирників?
- Мокрий сир
Іноді можна придбати сир, в якому надто багато вологи. В результаті сирники стають рідкими всередині та розлазяться.
Рішення – відтиснути сир через марлю. Також варто бути пильним при додаванні яєць, які також додають вологості.
Улюблений сніданок / Фото Freepik
- Забагато борошна
Завжди виникає бажання "зафіксувати" тісто, і в результаті є ризик додати надто багато борошна.
В такому випадку виходять не сирники, а тістечка.
- Погано розігріта пательня
Сирники потрібно смажити лише на добре розігрітій сковорідці. Інакше вони прилипають або "розповзаються".
А тепер – нумо готувати улюблені сирники за рецептом la torta.
Як приготувати сирники?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії для смаження.
Приготування:
- Спершу добре розімніть сир виделкою, щоб маса стала однорідною без грудочок. Додайте цукор, дрібку солі та трішки ваніліну, все ретельно перемішайте.
- Введіть борошно й яйце, знову розмішайте. Тісто має вийти м’яким і ніжним.
- Поверхню столу присипте борошном. З отриманого тіста сформуйте довгу "ковбаску" й наріжте її на рівні шматочки. Кожен обваляйте у борошні з двох боків та злегка приплюсніть долонею.
- У сковороду налийте олію й добре розігрійте. Викладайте сирники й обсмажуйте їх з обох сторін до золотистої скоринки.
- Після цього зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою й дайте сирникам дійти ще кілька хвилин.
- Найсмачніше подавати сирники зі сметаною, варенням, сиропом або будь-яким іншим улюбленим доповненням.
Смачного!
Що приготувати разом із сирниками?
