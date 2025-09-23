Укр Рус
23 вересня, 10:15
Їх роблять навіть досвідчені господині: 3 популярні помилки, чому сирники не виходять

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Основні помилки при приготуванні сирників включають використання занадто вологого сиру, що робить сирники рідкими, та додавання занадто великої кількості борошна.
  • Сирники потрібно смажити на добре розігрітій сковорідці, інакше вони можуть прилипати або розповзатися.

Сирники – це завжди гарна ідея, особливо – для поживного сніданку. Але не завжди вони виходять як на картинці, і винуватцями у цьому є кілька поширених помилок.

Сирники повинні не лише гарно смакувати, а й виглядати, як з картинки. Однак досягти цього вдається не завжди. У чому причина – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik.

Які є поширені помилки у приготуванні сирників? 

  • Мокрий сир 

Іноді можна придбати сир, в якому надто багато вологи. В результаті сирники стають рідкими всередині та розлазяться. 

Рішення – відтиснути сир через марлю. Також варто бути пильним при додаванні яєць, які також додають вологості. 

Улюблений сніданок / Фото Freepik

  • Забагато борошна 

Завжди виникає бажання "зафіксувати" тісто, і в результаті є ризик додати надто багато борошна. 

В такому випадку виходять не сирники, а тістечка. 

  • Погано розігріта пательня 

Сирники потрібно смажити лише на добре розігрітій сковорідці. Інакше вони прилипають або "розповзаються".

А тепер – нумо готувати улюблені сирники за рецептом la torta. 

Як приготувати сирники? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії для смаження. 

Приготування

  1. Спершу добре розімніть сир виделкою, щоб маса стала однорідною без грудочок. Додайте цукор, дрібку солі та трішки ваніліну, все ретельно перемішайте.
  2. Введіть борошно й яйце, знову розмішайте. Тісто має вийти м’яким і ніжним.
  3. Поверхню столу присипте борошном. З отриманого тіста сформуйте довгу "ковбаску" й наріжте її на рівні шматочки. Кожен обваляйте у борошні з двох боків та злегка приплюсніть долонею.
  4. У сковороду налийте олію й добре розігрійте. Викладайте сирники й обсмажуйте їх з обох сторін до золотистої скоринки.
  5. Після цього зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою й дайте сирникам дійти ще кілька хвилин.
  6. Найсмачніше подавати сирники зі сметаною, варенням, сиропом або будь-яким іншим улюбленим доповненням.

Смачного!

Що приготувати разом із сирниками?

