Чому сирники розпадаються і виходять плескатими: уникаємо поширених помилок

Сирники завжди перебувають у топі улюблених сніданків. Однак навіть найменшої помилки достатньо, щоб страва не вийшла ідеальною.

У всіх господинь траплялася ситуація, коли ніби все робиш за рецептом, а сирники розвалюються просто на сковороді. Причина – у поширених помилках, допустити які може кожен.

Цікаво Желейки з Coca-Cola без цукру: ідеальний рецепт, якщо діти люблять цей смаколик

Чому сирники розвалюються?

Розпадання сирників на пательні зазвичай пов’язане з надмірною кількістю вологи. Якщо сир занадто м’який або вологий, під час нагрівання він починає виділяти сироватку, яка розріджує тісто, перетворюючи його на некеровану масу, розповідає Oboz. Щоб цього уникнути, професійні кулінари радять обов'язково відтискати зайву рідину через марлю або обирати сухий розсипчастий сир. Також важливо перетирати його через сито: це робить текстуру однорідною і допомагає білкам краще зв’язатися між собою.

Сирники повинні бути красивими / Фото Pixabay

Друга поширена причина – надлишок цукру. Коли цукор потрапляє в сирну масу, він починає розчинятися і витягувати вологу з білків, що миттєво робить тісто"пливучим". Якщо ви поклали забагато цукру, навіть велика кількість борошна може не врятувати ситуацію, а лише зробить сирники "гумовими". Краще додавати мінімум підсолоджувача безпосередньо в тісто, а солодкий смак добирати вже під час подачі за допомогою меду, джему чи пудри.

Чи треба додавати до сирників яйця?

Так, але це той випадок, коли краще недодати, ніж перестаратися, наголошує РБК. Порушення пропорцій яєць також часто стає фатальним для форми сирників. Багато хто вважає, що чим більше яєць, тим краще триматиметься форма, проте насправді надмірна кількість білка діє навпаки – вона розріджує масу.

Для ідеальної консистенції часто радять використовувати лише жовтки: вони надають страві насиченого кольору та діють як делікатний стабілізатор, не додаючи зайвої рідини, що дозволяє сирникам тримати високу форму під час смаження.

Як приготувати сирники?

Наближаються вихідні, а це удова нагода поласувати улюбленим сніданком. Найлегше це буде зробити за рецептом з TikTok yuliia.senych.

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки манки;

– 10 грамів ванільного цукру;

– борошно для обвалювання;

– 2 – 3 столові ложки олії для смаження.

Готуємо ідеальні сирники: дивіться відео

Приготування:

Обов'язково відтисніть сир через марлю. Додайте яйце, дрібку солі, манку та лише одну столову ложку цукру на пів кілограма сиру, щоб вироби не попливли на пательні. Залиште тісто на 15 хвилин для набухання манки. Сформуйте кульки, обваляйте їх у борошні та надайте чіткої форми за допомогою склянки. Смажте на добре розігрітій олії (без додавання вершкового масла для кращого вигляду) на середньому вогні до золотистості. Готову страву доповніть пудрою, медом або варенням уже під час подачі.

Що ще приготувати на сніданок?

За бажання можете побалувати себе сніданком принцеси. Ло прикладу, улюблений сніданок принцеси Діани вам точно доступний.

Вона любила починати день з кави без молока, апельсинового соку, рожевого грейпфрута та запеченої квасолі. Чудовий набір, який задасть настрій на весь день.