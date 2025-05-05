Коли в рецепт і цибуля та часник, виникають дискусії, що потрібно обсмажувати першим. Але тут не може бути двох відповідей, завжди варто користуватися лише одним алгоритмом.

Коли мова доходить до приготування цибулі та часнику, варто орієнтуватися на одне банальне правило. Яке саме – розповість 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що обсмажувати першим

Кулінари наголошують – цибулю завжди варто смажити першою. Їй треба значно більше часу, аби розкрити смак та аромат.

А от часник, навпаки, дуже швидко розкривається, а якщо перетримати його на пательні зайву хвилину – то він одразу почорніє.

Улюблений смаковий акцент / Фото Freepik

Найкраща послідовність приготування засмажки така: спочатку обсмажте цибулю до м’якої прозорої текстури або легкого золотистого кольору. Лише після цього додайте подрібнений часник. Його достатньо прогріти на сковороді 2–3 хвилини — не більше, і можна знімати з вогню.

Є також кілька нюансів: не варто нарізати цибулю надто дрібно, інакше під час смаження вона втратить форму і перетвориться на пюре.

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