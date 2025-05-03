Підробка чи ні: чому кисломолочний сир стає рожевим і чи можна його їсти

Кисломолочний сир – не лише чудова основа для сирників, а й додаток до безлічі страв. А найкращий результат виходить тоді, коли продукт свіжий і якісний.

Кожна господиня бодай раз помічала, що кисломолочний сир набув рожевого кольору. Чому таке трапляється і чи можна його їсти – розповідає 24 Канал.

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Чому сир стає рожевим

Якщо ваш кисломолочний сир набув рожевого кольору, це зовсім не означає, що ваш продукт підроблений. Але це свідчить про те, що він зіпсувався і на ньому почали активно множитися бактерії.

Рожевий колір сиру / Фото Freepik

Відтак, їсти такий продукт категорично не можна. Якщо ж ви хочете перевірити якість сиру, то посмажте трішки на пательні: справжній продукт почне згортатися, а з нього почне виділятися сироватка.

Це краще за гарячі бутерброди: сирні перепічки, які стануть улюбленим перекусом.