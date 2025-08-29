Шашлик – обов'язкова страва, коли вдається вибратися з близькими на природу. Є багато основ для маринаду, але деякі працюють значно краще за інші.

Вдалий маринад – це основа соковитого та ніжного шашлику. 24 Канал поспілкувався з блогеркою anny.cooking та розпитав, яку основу для маринаду обирати найкраще, щоб мʼясо просто тануло у роті.

Як можна помʼякшити мʼясо?

Помʼякшити мʼясо і зробити його більш соковитим може звичайний майонез (це один з небагатьох випадків, коли я його використовую, і тут він дуже класно виконує свою роль). Я не люблю маринади з вином, кефіром і томатами, – розповіла блогерка.

Також вона додала, що гості завжди хвалять мʼясо, коли вона маринує його в майонезі, цибулі та соєвому соусі.

Як приготувати шашлик на майонезі?

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми ошийка;

– 200 мілілітрів майонезу;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 1 цибулина;

– спеції до смаку.

Приготування:

Спершу ретельно промийте м’ясо та обсушіть його паперовими рушниками. Наріжте шматками розміром приблизно 4 – 5 сантиметрів. Додайте майонез, приправте сіллю й перцем, покладіть нарізану кільцями цибулю. Залиште маринуватися щонайменше на 4 години, а найкраще – на ніч у холодильнику. Після цього нанизуйте шматочки свинини на шампури й смажте над гарячими вуглинами, періодично обертаючи, доки м’ясо не стане рум’яним і соковитим.

Смачного!

Що приготувати до шашлику?