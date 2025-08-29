Мʼясо просто танутиме в роті: у чому найкраще маринувати шашлик
- Блогерка anny.cooking рекомендує використовувати майонез для маринування м'яса, оскільки він робить шашлик соковитим та ніжним.
- Для приготування шашлику на майонезі використовуються інгредієнти: ошийок, майонез, сіль, перець, цибуля та спеції.
Шашлик – обов'язкова страва, коли вдається вибратися з близькими на природу. Є багато основ для маринаду, але деякі працюють значно краще за інші.
Вдалий маринад – це основа соковитого та ніжного шашлику. 24 Канал поспілкувався з блогеркою anny.cooking та розпитав, яку основу для маринаду обирати найкраще, щоб мʼясо просто тануло у роті.
Як можна помʼякшити мʼясо?
Помʼякшити мʼясо і зробити його більш соковитим може звичайний майонез (це один з небагатьох випадків, коли я його використовую, і тут він дуже класно виконує свою роль). Я не люблю маринади з вином, кефіром і томатами, – розповіла блогерка.
Також вона додала, що гості завжди хвалять мʼясо, коли вона маринує його в майонезі, цибулі та соєвому соусі.
Як приготувати шашлик на майонезі?
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми ошийка;
– 200 мілілітрів майонезу;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 1 цибулина;
– спеції до смаку.
Приготування:
- Спершу ретельно промийте м’ясо та обсушіть його паперовими рушниками.
- Наріжте шматками розміром приблизно 4 – 5 сантиметрів.
- Додайте майонез, приправте сіллю й перцем, покладіть нарізану кільцями цибулю.
- Залиште маринуватися щонайменше на 4 години, а найкраще – на ніч у холодильнику.
- Після цього нанизуйте шматочки свинини на шампури й смажте над гарячими вуглинами, періодично обертаючи, доки м’ясо не стане рум’яним і соковитим.
Смачного!
Що приготувати до шашлику?
- Гарним рішенням буде зробити биті огірочки у соєвому соусі.
- Вони готуються за лічені хвилини без зайвих зусиль
- Ця пікантна закуска ідеально доповнить соковите мʼясо.