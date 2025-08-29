Укр Рус
29 августа, 00:12
2

Мясо просто будет таять во рту: в чем лучше всего мариновать шашлык

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Блогер anny.cooking рекомендует использовать майонез для маринования мяса, поскольку он делает шашлык сочным и нежным.
  • Для приготовления шашлыка на майонезе используются ингредиенты: ошеек, майонез, соль, перец, лук и специи.

Шашлык – обязательное блюдо, когда удается выбраться с близкими на природу. Есть много основ для маринада, но некоторые работают значительно лучше других.

Удачный маринад – это основа сочного и нежного шашлыка. 24 Канал пообщался с блогером anny.cooking и расспросил, какую основу для маринада выбирать лучше всего, чтобы мясо просто таяло во рту.

Как можно смягчить мясо?

Смягчить мясо и сделать его более сочным может обычный майонез (это один из немногих случаев, когда я его использую, и здесь он очень классно выполняет свою роль). Я не люблю маринады с вином, кефиром и томатами, – рассказала блогерша.

Также она добавила, что гости всегда хвалят мясо, когда она маринует его в майонезе, лука и соевом соусе.

Как приготовить шашлык на майонезе?

  • Час: 4 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 2 килограмма ошейка;
– 200 миллилитров майонеза;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 1 луковица;
– специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно промойте мясо и обсушите его бумажными полотенцами.
  2. Нарежьте кусками размером примерно 4 – 5 сантиметров.
  3. Добавьте майонез, приправьте солью и перцем, положите нарезанный кольцами лук.
  4. Оставьте мариноваться минимум на 4 часа, а лучше всего – на ночь в холодильнике.
  5. После этого нанизывайте кусочки свинины на шампуры и жарьте над горячими углями, периодически вращая, пока мясо не станет румяным и сочным.

Приятного аппетита!

Что приготовить к шашлыку?

  • Хорошим решением будет сделать битые огурчики в соевом соусе.
  • Они готовятся за считанные минуты без лишних усилий
  • Эта пикантная закуска идеально дополнит сочное мясо.