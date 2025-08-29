Шашлык – обязательное блюдо, когда удается выбраться с близкими на природу. Есть много основ для маринада, но некоторые работают значительно лучше других.

Удачный маринад – это основа сочного и нежного шашлыка. 24 Канал пообщался с блогером anny.cooking и расспросил, какую основу для маринада выбирать лучше всего, чтобы мясо просто таяло во рту.

Как можно смягчить мясо?

Смягчить мясо и сделать его более сочным может обычный майонез (это один из немногих случаев, когда я его использую, и здесь он очень классно выполняет свою роль). Я не люблю маринады с вином, кефиром и томатами, – рассказала блогерша.

Также она добавила, что гости всегда хвалят мясо, когда она маринует его в майонезе, лука и соевом соусе.

Как приготовить шашлык на майонезе?

Ингредиенты:

– 2 килограмма ошейка;

– 200 миллилитров майонеза;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка перца;

– 1 луковица;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Сначала тщательно промойте мясо и обсушите его бумажными полотенцами. Нарежьте кусками размером примерно 4 – 5 сантиметров. Добавьте майонез, приправьте солью и перцем, положите нарезанный кольцами лук. Оставьте мариноваться минимум на 4 часа, а лучше всего – на ночь в холодильнике. После этого нанизывайте кусочки свинины на шампуры и жарьте над горячими углями, периодически вращая, пока мясо не станет румяным и сочным.

Приятного аппетита!

