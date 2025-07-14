Як заморозити пельмені, щоб ніколи не злипалися: є декілька простих хитрощів

Намагаючись оптимізувати процес приготування їжі, багато господинь роблять пельмені заздалегідь, щоб швидко і смачно попоїсти в будь-який момент. Але, щоб зберегти цілісність і смак, їх важливо правильно заморозити.

Якщо припуститися певних помилок, то пельмені злипнуться ще на стадії заморозки, що вже казати про варіння. Як цього уникнути розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Як правильно заморозити пельмені, щоб не злиплися

Рекомендується не використовувати пакети для зберігання пельменів, поки вони не пройшли стадію початкового заморожування. Нехтування цією рекомендацією і розміщення свіжозліплених пельменів безпосередньо в пакетах призведе до проблем під час процесу приготування. Експерти радять відрегулювати морозильну камеру на найнижчу температуру, щоб забезпечити якісне заморожування пельменів. Досвідчені господині настійно рекомендують використовувати дерев'яну обробну дошку. Перед тим, як викладати на неї пельмені для попереднього заморожування, дошку слід притрусити борошном.

Також варто уникати розміщення великої кількості пельменів у безпосередній близькості. Бажано залишати достатній простір між ними.

Ці прості хитрощі захистять ваші пельмені від злипання. Переконайтеся самі!

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