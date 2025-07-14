Якщо припуститися певних помилок, то пельмені злипнуться ще на стадії заморозки, що вже казати про варіння. Як цього уникнути розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.
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Як правильно заморозити пельмені, щоб не злиплися
- Рекомендується не використовувати пакети для зберігання пельменів, поки вони не пройшли стадію початкового заморожування. Нехтування цією рекомендацією і розміщення свіжозліплених пельменів безпосередньо в пакетах призведе до проблем під час процесу приготування.
Експерти радять відрегулювати морозильну камеру на найнижчу температуру, щоб забезпечити якісне заморожування пельменів.
- Досвідчені господині настійно рекомендують використовувати дерев'яну обробну дошку. Перед тим, як викладати на неї пельмені для попереднього заморожування, дошку слід притрусити борошном.
- Також варто уникати розміщення великої кількості пельменів у безпосередній близькості. Бажано залишати достатній простір між ними.
Ці прості хитрощі захистять ваші пельмені від злипання. Переконайтеся самі!
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