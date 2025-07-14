Если допустить определенные ошибки, то пельмени слипнутся еще на стадии заморозки, что уж говорить о варке. Как этого избежать рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.press.
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Как правильно заморозить пельмени, чтобы не слиплись
- Рекомендуется не использовать пакеты для хранения пельменей, пока они не прошли стадию начальной заморозки. Пренебрежение этой рекомендацией и размещение свежеслепленных пельменей непосредственно в пакетах приведет к проблемам во время процесса приготовления.
Эксперты советуют отрегулировать морозильную камеру на самую низкую температуру, чтобы обеспечить качественную заморозку пельменей.
- Опытные хозяйки настоятельно рекомендуют использовать деревянную разделочную доску. Перед тем, как выкладывать на нее пельмени для предварительной заморозки, доску следует притрусить мукой.
- Также стоит избегать размещения большого количества пельменей в непосредственной близости. Желательно оставлять достаточное пространство между ними.
Эти простые хитрости защитят ваши пельмени от слипания. Убедитесь сами!
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