Секрет кроется не в активных действиях, а в мудром терпении. Как приготовить настоящий плов, который будет не хуже ресторанного, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Соседка".

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Слои – это святое

В кулинарном процессе, напоминающем алхимию, на дне казана, наполненного горячим маслом и куриным жиром, появляется ароматная основа плова – зирвак. Эта незаменимая смесь, состоящая из жареного мяса, лука и моркови, щедро приправленная специями, служит основой для наваристого и ароматного бульона.

Роль риса в этом блюде чрезвычайно важна. Деликатно уложенный сверху зирвака, рис должен готовиться на пару, а не погружаться в бульон под ним. Такое тщательное размещение позволяет зернам впитывать пряные соки. Однако, преждевременное и частое перемешивание смеси нарушает этот деликатный баланс – тогда получится каша.

Как действовать правильно?

Эксперты раскрыли основные методы приготовления идеально сваренного плова. После добавления риса в кастрюлю и заливания его водой, повара советуют подождать, пока жидкость почти полностью впитается.



Секреты идеального плова / Фото Unsplash

На следующем этапе деревянной ложкой или шумовкой аккуратно соберите рис от краев кастрюли к центру, создавая небольшой холмик. После этого плотно накройте кастрюлю крышкой и убавьте огонь до минимума, чтобы рис спокойно варился в течение 20 – 25 минут.

Что категорически нельзя делать на этом этапе:

поднимать крышку;

перемешивать содержимое;

добавлять воду.

А теперь самое сложное – терпения. Повара советуют позволить огню, пару и времени творить свою магию. Перемешивать плов рекомендуется только непосредственно перед подачей на стол. После того как вы снимете кастрюлю с огня, дайте ей отдохнуть под крышкой еще 10 минут.

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