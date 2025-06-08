Ідеальне поєднання: рецепт дерунів з кабачками, які смакують краще за оригінал
Кабачки – це хіт сезону, з якого можна зробити абсолютно усе. Навіть улюблені деруни з ними стануть ще кращими!
Ніхто не зможе встояти перед улюбленими дерунами, а з кабачками вони смакуватимуть ще краще, адже стануть ніжнішими та соковитішими. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Ukr.Media та насолодитися новим смаком популярної страви.
Читайте також Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше
Рецепт дерунів з кабачками
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 картоплини;
– 1 кабачок;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 – 4 столові ложки борошна;
– погашена сода, сіль, перець.
Приготування:
Картоплю натріть на великій тертці або подрібніть у м'ясорубці й залиште на 10 – 15 хвилин. Після цього обов’язково злийте зайву рідину.
Кабачок також натріть на великій тертці й дайте трохи постояти. Потім злийте сік. Цибулю подрібніть: або прокрутіть через м’ясорубку (можна після картоплі), або дрібно наріжте кубиками.
З’єднайте картоплю, кабачки й цибулю. Додайте дрібку соди, погашену оцтом (буквально на кінчику ножа). Посоліть, поперчіть, додайте сметану та яйце і добре перемішайте.
Додайте кілька ложок борошна, орієнтуючись на вологість овочів. Добре все перемішайте. Тісто повинне бути схожим на густу сметану. Воно має легко стікати з ложки, не розтікаючись.
Смажте з обох боків на помірному вогні. Один бік можна обсмажити під кришкою, щоб краще пропеклося.
Смачного!
Найкращий суп літа: готуємо окрошку з Павою.