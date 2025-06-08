Ідеальне поєднання: рецепт дерунів з кабачками, які смакують краще за оригінал

Ніхто не зможе встояти перед улюбленими дерунами, а з кабачками вони смакуватимуть ще краще, адже стануть ніжнішими та соковитішими. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Ukr.Media та насолодитися новим смаком популярної страви.

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Інгредієнти:

– 3 – 4 картоплини;

– 1 кабачок;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 – 4 столові ложки борошна;

– погашена сода, сіль, перець.

Приготування:

Картоплю натріть на великій тертці або подрібніть у м'ясорубці й залиште на 10 – 15 хвилин. Після цього обов’язково злийте зайву рідину.

Кабачок також натріть на великій тертці й дайте трохи постояти. Потім злийте сік. Цибулю подрібніть: або прокрутіть через м’ясорубку (можна після картоплі), або дрібно наріжте кубиками.

З’єднайте картоплю, кабачки й цибулю. Додайте дрібку соди, погашену оцтом (буквально на кінчику ножа). Посоліть, поперчіть, додайте сметану та яйце і добре перемішайте.

Додайте кілька ложок борошна, орієнтуючись на вологість овочів. Добре все перемішайте. Тісто повинне бути схожим на густу сметану. Воно має легко стікати з ложки, не розтікаючись.