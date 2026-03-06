Цей чікен-дерун міг би бути у McDonald's: ця страва буде на вашому столі кожного дня

Якщо звичні деруни вже не так смакують, завжди можна додати трішки експерименту. Наприклад, додавши ніжне куряче філе.

Чікен-дерун – це рецепт улюбленої страви, який довели до ідеалу ніжними нотками мʼяса. Якщо хочеться додати в життя нових барв, то рецепт з інстаграму angelinazinkovaaa точно стане у пригоді.

Читайте також Аргентинці вигадали ідеальний пиріг з мʼясом: годуємо велику сімʼю без зусиль

Як приготувати чікен-деруни?

Час :

: Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– сіль, перець, паприка;

– 4 натерті картоплини;

– 1 яйце;

– борошно.

Готуємо улюблені деруни на новий лад: відео

Приготування:

Для початку наріжте куряче філе на шматочки, додайте улюблені спеції та залиште на деякий час, щоб маринад наситив волокна. Поки курка відпочиває, натріть очищену картоплю на великій або середній тертці. Процес панірування складається з трьох етапів: спочатку обваляйте кожен шматочок у борошні, потім занурте у збите яйце і наприкінці щільно "обгорніть" тертою картоплею, злегка притискаючи її руками. Обсмажуйте отримані заготовки на добре розігрітій сковороді з олією приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку, доки картопляна оболонка не перетвориться на апетитну золотисту скоринку. До такої ситної страви ідеально пасує пікантний соус: просто з’єднайте густу сметану з гірчицею, пропущеним через прес часником та дрібно нашаткованою зеленою цибулею.

Яка картопля найкраще підходить для дерунів?

Найкращим вибором для дерунів та картопляної паніровки є сорти з високим вмістом крохмалю. Зазвичай це пізня картопля з жовтою або коричневою шкіркою та світло-жовтою серединою, розповідає портал "Готуймо".

Саме крохмаль відповідає за те, щоб маса тримала форму, не розтікалася на сковорідці та утворювала ту саму легендарну хрустку скоринку, тоді як молода картопля через надмірну вологість і низьку крохмалистість часто робить страву "гумовою" та блідою.

Що ще смачного приготувати?