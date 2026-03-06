Этот чикен-дерун мог бы быть в McDonald's: это блюдо будет на вашем столе каждый день
- Чикен-дерун – это драники с добавлением нежного куриного филе для нового вкуса.
- Для наилучшего результата важно правильно выбрать картофель для блинов.
Если привычные драники уже не так нравятся, всегда можно добавить немного эксперимента. Например, добавив нежное куриное филе.
Чикен-дерун – это рецепт любимого блюда, который довели до идеала нежными нотками мяса. Если хочется добавить в жизнь новых красок, то рецепт из инстаграма angelinazinkovaaa точно пригодится.
Читайте также Аргентинцы придумали идеальный пирог с мясом: кормим большую семью без труда
Как приготовить чикен-деруны?
- Время:
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– соль, перец, паприка;
– 4 натертые картофелины;
– 1 яйцо;
– мука.
Готовим любимые драники на новый лад: видео
Приготовление:
- Для начала нарежьте куриное филе на кусочки, добавьте любимые специи и оставьте на некоторое время, чтобы маринад насытил волокна.
- Пока курица отдыхает, натрите очищенный картофель на крупной или средней терке.
- Процесс панировки состоит из трех этапов: сначала обваляйте каждый кусочек в муке, затем окуните во взбитое яйцо и в конце плотно "оберните" тертым картофелем, слегка прижимая его руками.
- Обжаривайте полученные заготовки на хорошо разогретой сковороде с маслом примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока картофельная оболочка не превратится в аппетитную золотистую корочку.
- К такому сытному блюду идеально подходит пикантный соус: просто соедините густую сметану с горчицей, пропущенным через пресс чесноком и мелко нашинкованным зеленым луком.
Какой картофель лучше всего подходит для драников?
Лучшим выбором для драников и картофельной панировки являются сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и светло-желтой серединой, рассказывает портал "Готуймо".
Именно крахмал отвечает за то, чтобы масса держала форму, не растекалась на сковородке и образовывала ту самую легендарную хрустящую корочку, тогда как молодой картофель из-за чрезмерной влажности и низкой крахмалистости часто делает блюдо "резиновым" и бледным.
Что еще вкусного приготовить?
Вам точно скоро пригодится рецепт конфет "Рафаэлло".
А еще стоит насладиться кремовым и нежным хумусом.