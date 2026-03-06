Укр Рус
6 марта, 13:00
Этот чикен-дерун мог бы быть в McDonald's: это блюдо будет на вашем столе каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Чикен-дерун – это драники с добавлением нежного куриного филе для нового вкуса.
  • Для наилучшего результата важно правильно выбрать картофель для блинов.

Если привычные драники уже не так нравятся, всегда можно добавить немного эксперимента. Например, добавив нежное куриное филе.

Чикен-дерун – это рецепт любимого блюда, который довели до идеала нежными нотками мяса. Если хочется добавить в жизнь новых красок, то рецепт из инстаграма angelinazinkovaaa точно пригодится.

Как приготовить чикен-деруны?

  • Время:
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 куриных филе;
– соль, перец, паприка;
– 4 натертые картофелины;
– 1 яйцо;
– мука.

Готовим любимые драники на новый лад: видео

Приготовление:

  1. Для начала нарежьте куриное филе на кусочки, добавьте любимые специи и оставьте на некоторое время, чтобы маринад насытил волокна.
  2. Пока курица отдыхает, натрите очищенный картофель на крупной или средней терке.
  3. Процесс панировки состоит из трех этапов: сначала обваляйте каждый кусочек в муке, затем окуните во взбитое яйцо и в конце плотно "оберните" тертым картофелем, слегка прижимая его руками.
  4. Обжаривайте полученные заготовки на хорошо разогретой сковороде с маслом примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока картофельная оболочка не превратится в аппетитную золотистую корочку.
  5. К такому сытному блюду идеально подходит пикантный соус: просто соедините густую сметану с горчицей, пропущенным через пресс чесноком и мелко нашинкованным зеленым луком.

Какой картофель лучше всего подходит для драников?

Лучшим выбором для драников и картофельной панировки являются сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и светло-желтой серединой, рассказывает портал "Готуймо".

Именно крахмал отвечает за то, чтобы масса держала форму, не растекалась на сковородке и образовывала ту самую легендарную хрустящую корочку, тогда как молодой картофель из-за чрезмерной влажности и низкой крахмалистости часто делает блюдо "резиновым" и бледным.

