Чикен-дерун – это рецепт любимого блюда, который довели до идеала нежными нотками мяса. Если хочется добавить в жизнь новых красок, то рецепт из инстаграма angelinazinkovaaa точно пригодится.

Как приготовить чикен-деруны?

Время :

: Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– соль, перец, паприка;

– 4 натертые картофелины;

– 1 яйцо;

– мука.

Готовим любимые драники на новый лад: видео

Приготовление:

Для начала нарежьте куриное филе на кусочки, добавьте любимые специи и оставьте на некоторое время, чтобы маринад насытил волокна. Пока курица отдыхает, натрите очищенный картофель на крупной или средней терке. Процесс панировки состоит из трех этапов: сначала обваляйте каждый кусочек в муке, затем окуните во взбитое яйцо и в конце плотно "оберните" тертым картофелем, слегка прижимая его руками. Обжаривайте полученные заготовки на хорошо разогретой сковороде с маслом примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока картофельная оболочка не превратится в аппетитную золотистую корочку. К такому сытному блюду идеально подходит пикантный соус: просто соедините густую сметану с горчицей, пропущенным через пресс чесноком и мелко нашинкованным зеленым луком.

Какой картофель лучше всего подходит для драников?

Лучшим выбором для драников и картофельной панировки являются сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и светло-желтой серединой, рассказывает портал "Готуймо".

Именно крахмал отвечает за то, чтобы масса держала форму, не растекалась на сковородке и образовывала ту самую легендарную хрустящую корочку, тогда как молодой картофель из-за чрезмерной влажности и низкой крахмалистости часто делает блюдо "резиновым" и бледным.

