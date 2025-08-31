31 серпня, 07:38
Зваблення смаком: деруни по-коломийськи – улюблена страва, яка підкорює серця
Основні тези
- Деруни по-коломийськи – страва, яка підкорює серця.
- В цьому виконанні деруни виходять ще смачнішими.
Улюблені деруни – це завжди справжній подарунок для рідних. А в коломийському виконанні вони виходять ще смачнішими!
Смачнющі коломийські деруни точно повинні бути в кулінарному арсеналі кожної господині. З ними ваші трапези перетворяться на спогад, який переповідають за кожної зручної миті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як приготувати деруни по-коломийськи?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 – 15 картоплин;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку;
– половинка цибулі;
– 300 грамів фаршу.
Приготування:
- Спершу натираємо картоплю на дрібній тертці. Додаємо яйце, натерту цибулю, трішки сметани, сіль та перець. Завдяки сметані картопля не темніє. Обсмажуємо деруни, робимо їх тонкими та трохи більшими, ніж зазвичай.
- Окремо готуємо начинку: змішуємо свинячий фарш із дрібно нарізаною цибулею, додаємо сіль і перець.
- Поки деруни ще теплі, кладемо всередину трохи фаршу й загортаємо, формуючи невеликі рулетики. Складаємо їх у товстостінну каструлю, змащену олією.
- Між шарами кладемо шматочки вершкового масла, воно додає ніжності та насиченого смаку.
- Далі накриваємо каструлю кришкою і ставимо у духовку, щоб страва добре протомилася та увібрала аромат.
- Коли дістаємо, деруни виглядають святково, пахнуть на всю оселю й тішать ніжною, соковитою текстурою з м’ясною серединкою.
- Подавати можна зі сметаною, грибами або посипати свіжою зеленню.
Смачного!
