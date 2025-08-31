Улюблені деруни – це завжди справжній подарунок для рідних. А в коломийському виконанні вони виходять ще смачнішими!

Смачнющі коломийські деруни точно повинні бути в кулінарному арсеналі кожної господині. З ними ваші трапези перетворяться на спогад, який переповідають за кожної зручної миті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Читайте також Соковиті, золотисті й дуже бюджетні: готуємо картопляні зрази з оригінальною начинкою Як приготувати деруни по-коломийськи? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 10 – 15 картоплин;

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку;

– половинка цибулі;

– 300 грамів фаршу. Приготування: Спершу натираємо картоплю на дрібній тертці. Додаємо яйце, натерту цибулю, трішки сметани, сіль та перець. Завдяки сметані картопля не темніє. Обсмажуємо деруни, робимо їх тонкими та трохи більшими, ніж зазвичай. Окремо готуємо начинку: змішуємо свинячий фарш із дрібно нарізаною цибулею, додаємо сіль і перець. Поки деруни ще теплі, кладемо всередину трохи фаршу й загортаємо, формуючи невеликі рулетики. Складаємо їх у товстостінну каструлю, змащену олією. Між шарами кладемо шматочки вершкового масла, воно додає ніжності та насиченого смаку. Далі накриваємо каструлю кришкою і ставимо у духовку, щоб страва добре протомилася та увібрала аромат. Коли дістаємо, деруни виглядають святково, пахнуть на всю оселю й тішать ніжною, соковитою текстурою з м’ясною серединкою. Подавати можна зі сметаною, грибами або посипати свіжою зеленню. Смачного! А чим ще смачненьким можна потішити рідних? Подайте до столу щось солоденьке, наприклад, улюблений медовик.

