31 августа, 07:40
Обольщение вкусом: деруны по-коломыйски – любимое блюдо, которое покоряет сердца
Основні тези
- Деруны по-коломыйски – блюдо, которое покоряет сердца.
- В этом исполнении деруны получаются еще вкуснее.
Любимые деруны – это всегда настоящий подарок для родных. А в коломыйском исполнении они получаются еще вкуснее!
Вкуснейшие коломыйские драники точно должны быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. С ними ваши трапезы превратятся в воспоминание, которое пересказывают при каждом удобном моменте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить драники по-коломыйски?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 – 15 картофелин;
– 1 яйцо;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– половинка лука;
– 300 граммов фарша.
Приготовление:
- Сначала натираем картофель на мелкой терке. Добавляем яйцо, натертый лук, немного сметаны, соль и перец. Благодаря сметане картофель не темнеет. Обжариваем драники, делаем их тонкими и немного большими, чем обычно.
- Отдельно готовим начинку: смешиваем свиной фарш с мелко нарезанным луком, добавляем соль и перец.
- Пока драники еще теплые, кладем внутрь немного фарша и заворачиваем, формируя небольшие рулетики. Складываем их в толстостенную кастрюлю, смазанную маслом.
- Между слоями кладем кусочки сливочного масла, оно добавляет нежности и насыщенного вкуса.
- Далее накрываем кастрюлю крышкой и ставим в духовку, чтобы блюдо хорошо протомилось и впитало аромат.
- Когда достаем, деруны выглядят празднично, пахнут на весь дом и радуют нежной, сочной текстурой с мясной серединкой.
- Подавать можно со сметаной, грибами или посыпать свежей зеленью.
Приятного аппетита!
А чем еще вкусненьким можно порадовать родных?
- Подайте к столу что-то сладенькое, например, любимый медовик.
- Его можно приготовить на сковороде, даже не включая духовку.
- Этот торт всегда мигом исчезает со стола.