Любимые деруны – это всегда настоящий подарок для родных. А в коломыйском исполнении они получаются еще вкуснее!

Вкуснейшие коломыйские драники точно должны быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. С ними ваши трапезы превратятся в воспоминание, которое пересказывают при каждом удобном моменте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Как приготовить драники по-коломыйски? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 10 – 15 картофелин;

– 1 яйцо;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу;

– половинка лука;

– 300 граммов фарша. Приготовление: Сначала натираем картофель на мелкой терке. Добавляем яйцо, натертый лук, немного сметаны, соль и перец. Благодаря сметане картофель не темнеет. Обжариваем драники, делаем их тонкими и немного большими, чем обычно. Отдельно готовим начинку: смешиваем свиной фарш с мелко нарезанным луком, добавляем соль и перец. Пока драники еще теплые, кладем внутрь немного фарша и заворачиваем, формируя небольшие рулетики. Складываем их в толстостенную кастрюлю, смазанную маслом. Между слоями кладем кусочки сливочного масла, оно добавляет нежности и насыщенного вкуса. Далее накрываем кастрюлю крышкой и ставим в духовку, чтобы блюдо хорошо протомилось и впитало аромат. Когда достаем, деруны выглядят празднично, пахнут на весь дом и радуют нежной, сочной текстурой с мясной серединкой. Подавать можно со сметаной, грибами или посыпать свежей зеленью. Приятного аппетита! А чем еще вкусненьким можно порадовать родных? Подайте к столу что-то сладенькое, например, любимый медовик.

