Теперь вы сможете насладиться любимым тортом, даже не включая духовку. С этим рецептом ароматный и нежный медовик всегда будет ждать вас в холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить медовик на сковороде?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 1,5 килограмма муки;

– 75 граммов сливочного масла;

– 1 стакан сахара;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки меда;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 1 чайная ложка соды;

крем:

– 800 – 900 граммов сметаны (минимум 20%)

– 1 стакан сахарной пудры;

– ваниль;

посыпка:

– 100 граммов измельченных и поджаренных грецких орехов;

– измельченные обрезки коржей.

Приготовление:

Поставьте небольшую кастрюлю на водяную баню, положите в нее мед, сливочное масло и сахар. Нагревайте, постоянно помешивая деревянной лопаткой, пока смесь не станет однородной, но не доводите до кипения. В глубокую миску вбейте три яйца, добавьте соду и тщательно взбейте венчиком. Влейте яичную массу в горячую основу с медом и маслом, быстро перемешайте. Держите смесь на водяной бане, пока она не посветлеет, слегка вспенится, приобретет нежный кремово-желтый оттенок и увеличится в объеме. Снимите массу с огня и дайте ей остыть примерно до 40 – 50 градусов. Постепенно добавляйте муку, замешивая густое тесто сначала лопаткой, а затем руками. Присыпьте стол мукой, выложите тесто, сформируйте валик и поделите его на 7 – 8 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий корж толщиной 3 – 4 миллиметра и вырежьте круг по размеру сковороды. Выпекайте лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде с толстым дном до золотистого оттенка с обеих сторон. Остатки теста также поджарьте и измельчите в крошку. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до легкости. На плоской тарелке выкладывайте коржи слоями, промазывая каждый кремом. Верх и бока торта обсыпьте крошками и орехами. Отправьте в холодильник, чтобы десерт хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

Привычные десерты могут быть еще вкуснее. Например, тирамису с персиками на вкус просто незабываемо!