Тепер ви зможете насолодитися улюбленим тортом, навіть не вмикаючи духовку. З цим рецептом ароматний й ніжний медовик завжди чекатиме на вас у холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати медовик на сковороді?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 1,5 кілограма борошна;
– 75 грамів вершкового масла;
– 1 стакан цукру;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки меду;
– 10 грамів розпушувача;
– 1 чайна ложка соди;
крем:
– 800 – 900 грамів сметани (мінімум 20%)
– 1 стакан цукрової пудри;
– ваніль;
посипка:
– 100 грамів подрібнених і підсмажених волоських горіхів;
– подрібнені обрізки коржів.
Приготування:
- Поставте невелику каструлю на водяну баню, покладіть у неї мед, вершкове масло та цукор. Нагрівайте, постійно помішуючи дерев’яною лопаткою, поки суміш не стане однорідною, але не доводьте до кипіння.
- У глибоку миску вбийте три яйця, додайте соду й ретельно збийте вінчиком. Влийте яєчну масу у гарячу основу з медом і маслом, швидко перемішайте.
- Тримайте суміш на водяній бані, поки вона не посвітлішає, злегка спіниться, набуде ніжного кремово-жовтого відтінку та збільшиться в об’ємі.
- Зніміть масу з вогню й дайте їй охолонути приблизно до 40 – 50 градусів. Поступово додавайте борошно, замішуючи густе тісто спочатку лопаткою, а потім руками.
- Присипте стіл борошном, викладіть тісто, сформуйте валик і поділіть його на 7 – 8 частин. Кожну частину розкачайте в тонкий корж завтовшки 3 – 4 міліметри і виріжте круг за розміром сковороди.
- Випікайте коржі на сухій добре розігрітій сковороді з товстим дном до золотистого відтінку з обох боків. Залишки тіста також підсмажте й подрібніть у крихту.
- Для крему збийте сметану з цукровою пудрою та ванільним цукром до легкості.
- На плоскій тарілці викладайте коржі шарами, промащуючи кожен кремом.
- Верх і боки торта обсипте крихтами та горіхами. Відправте в холодильник, щоб десерт добре просочився.
Смачного!
Смачного!