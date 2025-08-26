Тепер ви зможете насолодитися улюбленим тортом, навіть не вмикаючи духовку. З цим рецептом ароматний й ніжний медовик завжди чекатиме на вас у холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати медовик на сковороді?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 1,5 кілограма борошна;

– 75 грамів вершкового масла;

– 1 стакан цукру;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки меду;

– 10 грамів розпушувача;

– 1 чайна ложка соди;

крем:

– 800 – 900 грамів сметани (мінімум 20%)

– 1 стакан цукрової пудри;

– ваніль;

посипка:

– 100 грамів подрібнених і підсмажених волоських горіхів;

– подрібнені обрізки коржів.

Приготування:

Поставте невелику каструлю на водяну баню, покладіть у неї мед, вершкове масло та цукор. Нагрівайте, постійно помішуючи дерев’яною лопаткою, поки суміш не стане однорідною, але не доводьте до кипіння. У глибоку миску вбийте три яйця, додайте соду й ретельно збийте вінчиком. Влийте яєчну масу у гарячу основу з медом і маслом, швидко перемішайте. Тримайте суміш на водяній бані, поки вона не посвітлішає, злегка спіниться, набуде ніжного кремово-жовтого відтінку та збільшиться в об’ємі. Зніміть масу з вогню й дайте їй охолонути приблизно до 40 – 50 градусів. Поступово додавайте борошно, замішуючи густе тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Присипте стіл борошном, викладіть тісто, сформуйте валик і поділіть його на 7 – 8 частин. Кожну частину розкачайте в тонкий корж завтовшки 3 – 4 міліметри і виріжте круг за розміром сковороди. Випікайте коржі на сухій добре розігрітій сковороді з товстим дном до золотистого відтінку з обох боків. Залишки тіста також підсмажте й подрібніть у крихту. Для крему збийте сметану з цукровою пудрою та ванільним цукром до легкості. На плоскій тарілці викладайте коржі шарами, промащуючи кожен кремом. Верх і боки торта обсипте крихтами та горіхами. Відправте в холодильник, щоб десерт добре просочився.

Смачного!

Звичні десерти можуть бути ще смачнішими. Наприклад, тірамісу з персиками смакує просто незабутньо!