Навіть терти не потрібно: деруни за цим рецептом вас приємно здивують

Приготування дерунів, улюбленої багатьма страви, часто забирає багато часу через необхідність натирати картоплю на тертці. Однак, є рецепт, який виключає цей крок, а на смак не впливає, хіба що в кращу сторону.

Деруни, приготовані з подрібненої таким чином картоплі, виходять пишними, а також ніжнішими й м'якшими, ніж звичайні. Рецептом дерунів, які навіть терти не потрібно, ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Мінімум інгредієнтів та часу: оригінальний рецепт запеченої капусти – дієтично і пісно Деруни, які навіть терти не потрібно Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 яйце;

– 1 цибуля ріпчаста;

– 2 столові ложки борошна;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– сіль, чорний мелений перець – до смаку. Приготування: Картоплю та цибулю помийте і очистьте. Наріжте шматочками. Закиньте в чашу блендера та перебийте на високих швидкостях.

Масу, що вийшла, перекладіть в глибоку тарілку на 5 хвилин. Отриманий сік злийте, трохи відіжміть картоплю.

У підсушену картопляну масу вбийте яйце. Всипте потрібну кількість борошна, додайте сіль і перець, ретельно перемішайте.

Обсмажте деруни на олії на прогрітій сковороді. Смажте до апетитної золотистої скоринки з обох боків. Смачного! Теж приготуйте: картопляні зрази з капустою.