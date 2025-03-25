Деруни, приготовані з подрібненої таким чином картоплі, виходять пишними, а також ніжнішими й м'якшими, ніж звичайні. Рецептом дерунів, які навіть терти не потрібно, ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Деруни, які навіть терти не потрібно

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– 1 цибуля ріпчаста;
– 2 столові ложки борошна;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– сіль, чорний мелений перець – до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю та цибулю помийте і очистьте. Наріжте шматочками. Закиньте в чашу блендера та перебийте на високих швидкостях.
  2. Масу, що вийшла, перекладіть в глибоку тарілку на 5 хвилин. Отриманий сік злийте, трохи відіжміть картоплю.
  3. У підсушену картопляну масу вбийте яйце. Всипте потрібну кількість борошна, додайте сіль і перець, ретельно перемішайте.
  4. Обсмажте деруни на олії на прогрітій сковороді. Смажте до апетитної золотистої скоринки з обох боків.

Смачного!

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