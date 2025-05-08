На смак як пломбір, але майже без калорій: повітряний десерт з найпростіших інгредієнтів

Легкий та ніжний десерт майже без калорій – хіба може бути щось краще? З цим рецептом ви можете насолоджуватися солоденьким хоч кожного дня.

Цей десерт нагадає вам про морозиво, але потішить значно нижчою калорійністю. Прості інгредієнти і ніжний, повітряний результат – 24 Канал рекомендує обовʼязково спробувати цей рецепт порталу Ukr.Media. До речі Ви зробите її швидше, аніж сходите у магазин: найлегший рецепт ароматної шарлотки Рецепт ніжного десерту Час : 1 година + застигання

: 1 година + застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 500 мілілітрів молока + 100 мілілітрів;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 2 грами ваніліну;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів меду;

– 20 грамів желатину. Приготування: У невеликій каструлі або сотейнику змішайте яйця, молоко, крохмаль та ванілін. Поставте на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до загусання. Важливо не доводити до кипіння. Готовий крем накрийте харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні, й залиште охолоджуватись. Окремо в теплому молоці розчиніть швидкорозчинний желатин і залиште набухати. Кисломолочний сир ретельно подрібніть блендером до однорідної консистенції або протріть крізь дрібне сито. У великій мисці з’єднайте сир, мед і охолоджений заварний крем. Збийте всі інгредієнти міксером до гладкої, пишної маси. Підігрійте молоко з желатином до повного розчинення останнього (але не кип’ятіть), після чого тонкою цівкою введіть його у сирну суміш, збиваючи при цьому міксером до однорідності. Перелийте готову масу у форму (підійде роз’ємна або силіконова). За бажанням, можна додати в середину ягоди чи шматочки фруктів. Поставте форму з десертом у холодильник на кілька годин до повного застигання. Перед подачею прикрасьте страву тертим шоколадом, свіжими ягодами або листочками м’яти за бажанням. Смачного! Ідеальна закуска: простий рецепт домашнього плавленого сиру.