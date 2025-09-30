Укр Рус
30 вересня, 23:36
Королева осінніх десертів: готуємо панакоту з гарбуза – шедевр без перебільшення

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Гарбуз – це не лише гарнір, основа для супів чи додаток до улюблених страв. Він цілком може послужити основою для неперевершеного десерту!

Улюблену панакоту можна готувати не лише з ягід або фруктів. Беремо гарбуз – чудовий подарунок осені – і насолоджуємося сезоном на повну, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba

Як обрати гарбуз для десерту? 

Гарбуз для панакоти повинен бути соковитим та смачним. Ззовні ви легко його відрізните: він має яскравий оранжево-жовтий колір з чіткими смугами, передає портал Oboz.

Як приготувати панакоту з гарбуза? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів гарбуза;
– 500 мілілітрів вершків 15%;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів желатину;
– 300 мілілітрів води;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів меленої кориці;
– 5 грамів мʼяти. 

Приготування

  1. Желатин замочіть у 100 мілілітрах теплої води на 15 хвилин.
  2. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, поріжте шматочками та варіть 10 хвилин. Потім зробіть пюре.
  3. Додайте до пюре половину желатину, перемішайте і нагрійте, не доводячи до кипіння. Залиште охолоджуватись.
  4. Вершки налийте в каструлю, насипте цукор, ванільний цукор, розмішайте і добре нагрійте.
  5. Додайте решту желатину, корицю, ретельно перемішайте і прогрійте, не доводячи до кипіння.
  6. Потім дайте трохи охолонути.
  7. У креманки налийте вершкову масу до половини і поставте в холодильник на 2 години.
  8. Потім викладіть гарбузову масу і охолоджуйте ще 2 години.
  9. Перед подачею прикрасьте листочками м’яти.

Смачного!

