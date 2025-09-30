Тыква – это не только гарнир, основа для супов или дополнение к любимым блюдам. Она вполне может послужить основой для непревзойденного десерта!

Любимую панакоту можно готовить не только из ягод или фруктов. Берем тыкву – замечательный подарок осени – и наслаждаемся сезоном на полную, советует 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Читайте также "Завтракаю всегда одинаково": два любимых блюда Екатерины Олос

Как выбрать тыкву для десерта?



Тыква для панакоты должна быть сочной и вкусной. Внешне вы легко ее отличите: она имеет яркий оранжево-желтый цвет с четкими полосами, передает портал Oboz.

Как приготовить панакоту из тыквы?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 500 миллилитров сливок 15%;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов желатина;

– 300 миллилитров воды;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 10 граммов молотой корицы;

– 5 граммов мяты.

Приготовление:

Желатин замочите в 100 миллилитрах теплой воды на 15 минут. Тыкву очистите от кожуры и семян, порежьте кусочками и варите 10 минут. Затем сделайте пюре. Добавьте к пюре половину желатина, перемешайте и нагрейте, не доводя до кипения. Оставьте охлаждаться. Сливки налейте в кастрюлю, насыпьте сахар, ванильный сахар, размешайте и хорошо нагрейте. Добавьте остальной желатин, корицу, тщательно перемешайте и прогрейте, не доводя до кипения. Затем дайте немного остыть. В креманки налейте сливочную массу до половины и поставьте в холодильник на 2 часа. Затем выложите тыквенную массу и охлаждайте еще 2 часа. Перед подачей украсьте листочками мяты.

Приятного аппетита!

Какой десерт еще стоит попробовать?