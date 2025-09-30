Укр Рус
30 сентября, 23:37
Королева осенних десертов: готовим панакоту из тыквы – шедевр без преувеличения

Лилия Имбировская-Сиваковская
Тыква – это не только гарнир, основа для супов или дополнение к любимым блюдам. Она вполне может послужить основой для непревзойденного десерта!

Любимую панакоту можно готовить не только из ягод или фруктов. Берем тыкву – замечательный подарок осени – и наслаждаемся сезоном на полную, советует 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как выбрать тыкву для десерта? 

Тыква для панакоты должна быть сочной и вкусной. Внешне вы легко ее отличите: она имеет яркий оранжево-желтый цвет с четкими полосами, передает портал Oboz.

Как приготовить панакоту из тыквы?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов тыквы;
– 500 миллилитров сливок 15%;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов желатина;
– 300 миллилитров воды;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 10 граммов молотой корицы;
– 5 граммов мяты.

Приготовление:

  1. Желатин замочите в 100 миллилитрах теплой воды на 15 минут.
  2. Тыкву очистите от кожуры и семян, порежьте кусочками и варите 10 минут. Затем сделайте пюре.
  3. Добавьте к пюре половину желатина, перемешайте и нагрейте, не доводя до кипения. Оставьте охлаждаться.
  4. Сливки налейте в кастрюлю, насыпьте сахар, ванильный сахар, размешайте и хорошо нагрейте.
  5. Добавьте остальной желатин, корицу, тщательно перемешайте и прогрейте, не доводя до кипения.
  6. Затем дайте немного остыть.
  7. В креманки налейте сливочную массу до половины и поставьте в холодильник на 2 часа.
  8. Затем выложите тыквенную массу и охлаждайте еще 2 часа.
  9. Перед подачей украсьте листочками мяты.

Приятного аппетита!

