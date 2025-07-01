Повітряний ще й зі свіжими ягодами: рецепт легендарного десерту "Павлова"

Десерт "Павлова" підкорив любителів десертів своїм неймовірним поєднанням текстур і смаків. Хрумкий ззовні й ніжний, як хмаринка, всередині – ідеально.

Готувати торт нескладно, а результат приємно здивує. Головне – мати трохи вільного часу, гарний настрій та найкращий рецепт, пише 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Десерт "Павлова" зі свіжими ягодами

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 8 яєчних білків;

– 1/4 чайної ложки винного каменю;

– 2 склянки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 3 – 4 склянки свіжих ягід;

– 2 середніх манго;

– 2 склянки густих вершків;

– 0,5 склянки сметани;

– 1/4 склянки цукрової пудри;

– листя свіжої м'яти.

Приготування:

Розігрійте духовку до 120 градусів, а деко застеліть пергаментним папером.

Збийте яєчні білки та винний камінь міксером до утворення м'яких піків.

Увімкнувши міксер на високу швидкість, повільним струменем всипте 2 склянки цукру. Збивайте, доки яєчні білки не стануть густими, а цукор не розчиниться. Додайте ваніль, збийте до однорідності.

Викладіть безе на підготовлений лист досить рівним шаром, майже покриваючи весь лист. Випікайте до твердого стану близько 2 годин. Вимкніть духовку і дайте охолонути.

Змішайте ягоди, манго та 3 столові ложки цукру у великій мисці. Дайте постояти, часто помішуючи, близько 10 хвилин.

На високій швидкості збийте густі вершки, сметану та цукрову пудру до утворення жорстких піків – 2 хвилини.

Поступово розподіліть суміш зі збитих вершків по охолодженому безе. Помірно посипте сумішшю ягід і манго та прикрасьте м'ятою.

Готово!

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