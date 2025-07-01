2 липня, 14:11
Повітряний ще й зі свіжими ягодами: рецепт легендарного десерту "Павлова"
Основні тези
- "Павлова" – це австралійський десерт з яєчних білків та цукру, який прикрашають різними фруктами та збитими вершками.
- Такий десерт можна готувати відповідно сезону: в червні та липні з малиною, полуницею й вишнями, а у серпні – з персиками.
Десерт "Павлова" підкорив любителів десертів своїм неймовірним поєднанням текстур і смаків. Хрумкий ззовні й ніжний, як хмаринка, всередині – ідеально.
Готувати торт нескладно, а результат приємно здивує. Головне – мати трохи вільного часу, гарний настрій та найкращий рецепт, пише 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Десерт "Павлова" зі свіжими ягодами
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 8 яєчних білків;
– 1/4 чайної ложки винного каменю;
– 2 склянки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 3 – 4 склянки свіжих ягід;
– 2 середніх манго;
– 2 склянки густих вершків;
– 0,5 склянки сметани;
– 1/4 склянки цукрової пудри;
– листя свіжої м'яти.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 120 градусів, а деко застеліть пергаментним папером.
- Збийте яєчні білки та винний камінь міксером до утворення м'яких піків.
- Увімкнувши міксер на високу швидкість, повільним струменем всипте 2 склянки цукру. Збивайте, доки яєчні білки не стануть густими, а цукор не розчиниться. Додайте ваніль, збийте до однорідності.
- Викладіть безе на підготовлений лист досить рівним шаром, майже покриваючи весь лист. Випікайте до твердого стану близько 2 годин. Вимкніть духовку і дайте охолонути.
- Змішайте ягоди, манго та 3 столові ложки цукру у великій мисці. Дайте постояти, часто помішуючи, близько 10 хвилин.
- На високій швидкості збийте густі вершки, сметану та цукрову пудру до утворення жорстких піків – 2 хвилини.
- Поступово розподіліть суміш зі збитих вершків по охолодженому безе. Помірно посипте сумішшю ягід і манго та прикрасьте м'ятою.
Готово!
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