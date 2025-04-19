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19 квітня, 18:32
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Стрибок в останній вагон: райський великодній торт без випікання

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо ви хочете потішити рідних та гостей смачним десертом, то саме час про нього попіклуватись. З цим рецептом вас вдасться подати десерт до столу, навіть якщо часу залишилося обмаль.

Цей святковий торт стане для вас справжнім порятунком. Ви можете його приготувати ввечері перед святом, а більшість інгредієнтів вже точно є на вашій кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт великоднього торта без випікання

  • Час: 1,5 години + застигання 
  • Порцій: 12 

Інгредієнтів
тісто: 
– 300 грамів пісочного шоколадного печива;
– 120 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка молока;
крем: 
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 400 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла;
– 10 ванільного цукру. 

Приготування

  1. Щоб приготувати заварний крем, у невеликій каструлі з'єднайте борошно з цукром, вбийте яйця й ретельно перемішайте масу до однорідного стану. Влийте сметану та ще раз добре розмішайте.
  2. Поставте каструлю на мінімальний вогонь і варіть крем, постійно помішуючи, поки він не загусне. Дочекайтеся, поки маса закипить, і продовжуйте варити ще 1 – 2 хвилини, поки вона не набуде консистенції пудингу.
  3. Щоб швидко охолодити крем, поставте каструлю в посудину з крижаною водою. Перемішайте крем до легкого охолодження, потім накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште, щоб він повністю вистиг.
  4. Тим часом займіться основою: подрібніть печиво до стану крихти в блендері. Додайте розтоплене вершкове масло, добре перемішайте. Потім додайте трохи молока, щоб маса стала пластичною. Відкладіть третину суміші для посипання. Решту викладіть у роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметри, сформуйте основу та бортики. Поставте в холодильник на 1 годину для стабілізації.
  5. Окремо збийте м’яке вершкове масло з ванільним цукром до пишної маси. До масла частинами введіть охолоджений заварний крем, збиваючи до гладкості.
  6. Викладіть готовий крем у застиглу основу з печива, розрівняйте і посипте крихтою, що залишилася. Обгорніть форму харчовою плівкою та поставте торт у холодильник мінімум на 5 годин для просочення.

Смачного!

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