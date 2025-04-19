Этот праздничный торт станет для вас настоящим спасением. Вы можете его приготовить вечером перед праздником, а большинство ингредиентов уже точно есть на вашей кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт пасхального торта без выпекания
- Время: 1,5 часа + застывание
- Порций: 12
Ингредиентов:
тесто:
– 300 граммов песочного шоколадного печенья;
– 120 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка молока;
крем:
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– 2 яйца;
– 400 граммов сметаны;
– 100 граммов сливочного масла;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Чтобы приготовить заварной крем, в небольшой кастрюле соедините муку с сахаром, вбейте яйца и тщательно перемешайте массу до однородного состояния. Влейте сметану и еще раз хорошо размешайте.
- Поставьте кастрюлю на минимальный огонь и варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Дождитесь, пока масса закипит, и продолжайте варить еще 1 – 2 минуты, пока она не приобретет консистенцию пудинга.
- Чтобы быстро охладить крем, поставьте кастрюлю в сосуд с ледяной водой. Перемешайте крем до легкого охлаждения, затем накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте, чтобы он полностью остыл.
- Тем временем займитесь основой: измельчите печенье до состояния крошки в блендере. Добавьте растопленное сливочное масло, хорошо перемешайте. Затем добавьте немного молока, чтобы масса стала пластичной. Отложите треть смеси для посыпки. Остальное выложите в разъемную форму диаметром 20 – 22 сантиметра, сформируйте основу и бортики. Поставьте в холодильник на 1 час для стабилизации.
- Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с ванильным сахаром до пышной массы. К маслу частями введите охлажденный заварной крем, взбивая до гладкости.
- Выложите готовый крем в застывшую основу из печенья, разровняйте и посыпьте оставшейся крошкой. Оберните форму пищевой пленкой и поставьте торт в холодильник минимум на 5 часов для пропитки.
Приятного аппетита!
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