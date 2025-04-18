Для того, чтобы поразить родных и гостей, не нужно придумывать сложных блюд. Сочетаем любимые ингредиенты – и удовольствие гарантировано, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Прозрачный и вкусный: пасхальный холодец, который гости будут расхваливать наперегонки

Рецепт салата с курицей и яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 120 граммов консервированной кукурузы;
– 170 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– майонез или другой соус для заправки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сыр нарезаем кубиками.
  2. Так же нарезаем вареное куриное филе.
  3. Вареные яйца также нарезаем кубиками.
  4. Все смешиваем, заправляем, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

Это достояние поколений хозяек: рецепт паски на литр молока.