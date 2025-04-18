Для того, щоб вразити рідних та гостей, не потрібно вигадувати складних страв. Поєднуємо улюблені інгредієнти – і задоволення гарантоване, розповідає 24 Канал.

Читайте також Прозорий і смачний: великодній холодець, який гості розхвалюватимуть наввипередки

Рецепт салату з куркою та яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 120 грамів консервованої кукурудзи;
– 170 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– майонез або інший соус для заправки;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Сир нарізаємо кубиками.
  2. Так само нарізаємо варене куряче філе.
  3. Варені яйця також нарізаємо кубиками.
  4. Все змішуємо, заправляємо, солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

Це надбання поколінь господинь: рецепт паски на літр молока.