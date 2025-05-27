Колись він був популярніший за морозиво: десерт, який підкорює дорослих та дітей
- Десерт "Сніжки" колись був дуже популярним і нагадує пломбір, але його легше готувати.
- Інгредієнти для десерту включають 5 яєць, 1 літр молока, 1 склянку цукру та пакетик ванільного цукру.
Цей десерт стане улюбленцем вашої сімʼї. На смак він нагадує знаменитий пломбір, однак готувати його значно легше.
Раніше цей десерт мав велику популярність та називався "Сніжки". Він такий смачний та легкий, що точно заслуговує повернення на перші ролі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт десерту "Сніжки"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 літр молока;
– 1 склянка цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
Відокремлюємо жовтки від білків. Білки збиваємо до густої, стійкої піни. Тим часом у каструлю наливаємо молоко, ставимо на плиту й доводимо до кипіння.
Акуратно, по ложці, викладаємо білкову піну на поверхню гарячого молока. Слідкуємо, щоб не накладати занадто багато — під час варіння маса збільшиться.
Коли білки піднімуться й стануть пухкими, обережно виймаємо їх шумівкою та перекладаємо на сито, щоб стекло зайве молоко. Повторюємо цей процес, поки вся білкова маса не буде проварена. Перевертаємо білки не потрібно — готуємо лише з одного боку.
Тепер беремося до жовтків: додаємо до них звичайний та ванільний цукор, вливаємо 1 – 2 ложки холодного молока й добре перемішуємо до гладкої консистенції. Отриману суміш вливаємо у молоко, де щойно варили білки, й варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Не допускаємо закипання — як тільки соус стане густішим, одразу знімаємо з плити.
Розливаємо готовий соус у креманки чи тарілки, зверху викладаємо білкові "хмарки".
Ставимо десерт у холодильник, після чого подаємо до столу та насолоджуємось ніжним, легким смаком.
Смачного!
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