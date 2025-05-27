Колись він був популярніший за морозиво: десерт, який підкорює дорослих та дітей

Раніше цей десерт мав велику популярність та називався "Сніжки". Він такий смачний та легкий, що точно заслуговує повернення на перші ролі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво 30 штук за 10 хвилин: як зробити найлегші ліниві пиріжки

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 1 літр молока;

– 1 склянка цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків. Білки збиваємо до густої, стійкої піни. Тим часом у каструлю наливаємо молоко, ставимо на плиту й доводимо до кипіння.

Акуратно, по ложці, викладаємо білкову піну на поверхню гарячого молока. Слідкуємо, щоб не накладати занадто багато — під час варіння маса збільшиться.

Коли білки піднімуться й стануть пухкими, обережно виймаємо їх шумівкою та перекладаємо на сито, щоб стекло зайве молоко. Повторюємо цей процес, поки вся білкова маса не буде проварена. Перевертаємо білки не потрібно — готуємо лише з одного боку.

Тепер беремося до жовтків: додаємо до них звичайний та ванільний цукор, вливаємо 1 – 2 ложки холодного молока й добре перемішуємо до гладкої консистенції. Отриману суміш вливаємо у молоко, де щойно варили білки, й варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Не допускаємо закипання — як тільки соус стане густішим, одразу знімаємо з плити.

Розливаємо готовий соус у креманки чи тарілки, зверху викладаємо білкові "хмарки".