Ранее этот десерт имел большую популярность и назывался "Снежки". Он такой вкусный и легкий, что точно заслуживает возвращения на первые роли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно 30 штук за 10 минут: как сделать самые легкие ленивые пирожки

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 1 литр молока;

– 1 стакан сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Отделяем желтки от белков. Белки взбиваем до густой, устойчивой пены. Тем временем в кастрюлю наливаем молоко, ставим на плиту и доводим до кипения.

Аккуратно, по ложке, выкладываем белковую пену на поверхность горячего молока. Следим, чтобы не накладывать слишком много – во время варки масса увеличится.

Когда белки поднимутся и станут рыхлыми, осторожно вынимаем их шумовкой и перекладываем на сито, чтобы стекло лишнее молоко. Повторяем этот процесс, пока вся белковая масса не будет проварена. Переворачивать белки не нужно – готовим только с одной стороны.

Теперь беремся к желткам: добавляем к ним обычный и ванильный сахар, вливаем 1 – 2 ложки холодного молока и хорошо перемешиваем до гладкой консистенции. Полученную смесь вливаем в молоко, где только варили белки, и варим на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Не допускаем закипания – как только соус станет гуще, сразу снимаем с плиты.

Разливаем готовый соус в креманки или тарелки, сверху выкладываем белковые "облака".