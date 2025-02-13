Ваша друга половинка буде зачарована: 3 прості та вишукані десерти на День Валентина

День Святого Валентина – це чудова нагода висловити свою любов і подарувати незабутні враження своїм половинкам. Окрім традиційних подарунків і сердечних послань, можна здивувати коханих і вишуканими десертами.

Адже, що може бути краще, ніж смаколики, приготовлені самотужки з думками про кохану людину. 24 Канал підготував для вас солодку добірку десертів, які вийдуть у кожного. Читайте також "Шлях до серця через шлунок": ці легкі в приготуванні тістечка потішать половинку на Валентина 3 прості десерти на День Валентина – рецепти "Тирамісу" в келихах Час: 25 хвилин (2 години просочування)

25 хвилин (2 години просочування) Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 150 грамів савоярді;

– 150 мілілітрів кави (еспресо);

– 250 грамів маскарпоне;

– 200 мілілітрів вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 20 грамів какао. Приготування: Заваріть еспресо або міцну каву, дайте їй охолонути до кімнатної температури. За бажанням додайте до кави амаретто або інший лікер.

Міксером збийте вершки з маскарпоне та цукровою пудрою до однорідної, кремоподібної маси.

Занурюйте кожне савоярді в каву на 1 – 2 секунди. На дно келихів викладайте шарами печиво та крем, зверху посипте какао.

Накрийте келихи харчовою плівкою й поставте в холодильник мінімум на 2 години, а краще – на ніч. Смачного! Печиво-конвертики на Валентина Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 100 грамів цукрової пудри або цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– джем (густий);

– ванільний цукор;

– червоний барвник за бажанням. Приготування: До просіяного борошна всипте цукрову пудру та дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло і руками перетріть в крихту.

Вбийте яйце та замішайте м'яке, еластичне тісто. Обмотайте тісто харчовою плівкою та залиште в холодильнику мінімум на 1 годину.

Відріжте від тіста приблизно 20% на сердечка (просто додайте до нього харчовий фарбник).

Більшу частину тіста розкачайте в пласт середньої товщини, наріжте на однакові квадратики та в середину покладіть джем.

Сформуйте конвертики та зверху покладіть сердечко. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 15 хвилин. Смачного! Полуничний чизкейк у банках Час: 45 – 50 хвилин

45 – 50 хвилин Порції: 6

Полуничний чизкейк у банках до Дня Валентина / Фото Freepik Інгредієнти:

– 650 мілілітрів води;

– 350 грамів печива "топлене молоко";

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 250 мілілітрів сметани;

– 110 мілілітрів масла;

– 2 столові ложки згущеного молока;

– 20 грамів желатину;

– 140 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 90 грамів полуничного желе;

– 300 грамів полуниці (можна мороженої). Приготування: Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Розтопіть масло та змішайте його з крихтою, додавши згущене молоко.

Розкладіть суміш по баночках та щільно утрамбуйте шар. Помістіть баночки в холодильник на 15 хвилин, а тим часом приготуйте наповнення.

Залийте желатин 250 мілілітрами гарячої води, розмішайте до однорідної консистенції. Потім густий желатин підігрійте до розтоплення й охолодіть до кімнатної температури.

В окремій мисці перебийте сир зі сметаною, звичайним та ванільним цукром до однорідності. Додайте желатин і перемішайте масу. Розлийте сирну начинку по баночках і поставте чизкейк в морозилку на 20 хвилин. Тим часом залийте полуничне желе водою, перемішавши суміш до однорідності. Свіжі або попередньо розморожені ягоди полуниці наріжте на невеликі шматочки та розкладіть по баночках.

Залийте чизкейк полуничним желе кімнатної температури та помістіть в холодильник до повного застигання, накривши баночки кришками або харчовою плівкою. Смачного!