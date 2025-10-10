Можна язика проковтнути: незаслужено забуті намазки з 90-х за копійки
- Апетитна намазка з 90-х років готується з солоних огірків, варених яєць, зеленої цибулі та кропу.
- Заправка складається з олії, бальзамічного оцту, солі, перцю, гірчиці та часнику.
Апетитна намазка – це те, що має бути під рукою як в будні, так і на свята. Достатньо найпростіших інгредієнтів, головний секрет – у їх правильному поєднанні.
У 90-х в магазині навіть близько не було такого різноманіття продуктів, як зараз, однак навіть в таких умовах українські господині винаходили способи готувати неймовірно смачні страви, а особливо – закуски. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Порадниця".
Не пропустіть Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві
Як зробити смачну намазку з 90-х?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 солоні огірки;
– 3 варені яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кропу;
– батон для подачі;
заправка:
– 3 столові ложки олії;
– пів столової ложки бальзамічного оцту;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику.
Приготування:
- Дрібно наріжте солоні огірки. Яйця натріть на дрібній тертці. Нашаткуйте зелену цибулю та кріп.
- Батон обсмажте на сухій сковороді до легкої хрусткої скоринки, потім розріжте кожну скибочку навпіл.
- Для заправки налийте в окрему миску олію, додайте оцет, сіль, чорний мелений перець і гірчицю. Пропустіть часник через прес і добре все перемішайте до однорідності.
- З’єднайте у великій мисці яйця, огірки та зелень.
- Вилийте приготовану заправку й ретельно перемішайте.
- Змастіть отриманою намазкою скибочки батона.
А ще вам точно сподобається популярна раніше намазка від порталу "На пенсії".
Як зробити намазку з яйцем та сиром?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів копченого сиру;
– 3 варені яйця;
– 1 морква;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка сметани;
– батон для подачі.
Приготування:
- Натріть копчений сир на великій тертці.
- Відваріть курячі яйця, остудіть, очистіть і також натріть на тертці. Додайте їх до сиру.
- Очистіть моркву, натріть її на дрібній тертці в сирому вигляді та змішайте з основною масою.
- Пропустіть часник через прес і додайте до салату. Заправте суміш майонезом і сметаною, посоліть та поперчіть.
- Наріжте батон скибками й підсушіть на сухій сковороді, грилі або в духовці до легкої скоринки.
- Викладіть на кожну грінку по одній столовій ложці намазки, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте до столу.
Смачного!
Яку закуску зараз готують усі?
Вчергове популярності хумус – перлина кухні Близького Сходу.
Він дуже простий у приготуванні, але найкраще готувати нут власноруч, а не купувати готовий.