Його з'їдають з раз: легкий та дешевий овочевий суп з манкою

Супи дають чудову можливість смачно поїсти, не витрачаючи багато грошей. І навіть якщо ваші рідні не є шанувальниками рідких страв, то щодо цього супу можете не турбуватися.

Цей суп не додасть турбот жодній господині, а його смак завдяки оригінльному інгредієнту у вигляді підсмаженої манки цінують абсолютно усі, інформує 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media. Цікаво Це печиво готували всі бабусі: рецепт м'якого печива на сметані, що поверне у дитинство Рецепт овочевого супу з манкою Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 200 грамів капусти;

– 1 велика картоплина;

– 1/2 склянки манної крупи;

рослинна олія для смаження. Приготування: Підрум'яньте манну крупу на трьох столових ложках олії до приємного золотистого відтінку. Окремо обсмажте нарізану цибулю разом із капустою, а згодом додайте натерту моркву. Приправте все сіллю та улюбленими спеціями. Продовжуйте смажити ще близько п’яти хвилин. Потім додайте дрібно нарізану картоплю, залийте овочевим бульйоном або водою. Варіть на слабкому вогні приблизно 15 – 20 хвилин. Додайте обсмажену манку й готуйте ще 10 хвилин, поки овочі повністю не розм’якшаться. В кінці приготування за бажанням можна додати дрібно нарізану зелень. Смачного! Так вони ще смачніші: рецепт голубців з оригінальною начинкою.