Голубці – це не просто одна з улюблених страв українців, а частина нематеріальної культурної спадщини України. 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву з оригінальною начинкою за рецептом відомого шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Голубці з булгуром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 капустина;
– 200 грамів цибулі;
– 200 грамів моркви;
– 500 грамів свинини;
– 350 грамів вареного булгуру;
– 400 грамів томатів пелаті;
– 70 грамів сметани;
– сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка.
Приготування:
Булгур злегка обсмажте на олії, залийте гарячою водою, посоліть і варіть на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин. Потім залиште під кришкою ще на 10 – 15 хвилин.
Моркву та цибулю наріжте соломкою, підсмажте — більшу частину додайте до фаршу, решту залиште для соусу.
Свинину середньої жирності перемеліть, змішайте з булгуром, смаженими овочами, спеціями та добре вимісіть.
У капустини зріжте качан і проваріть у підсоленій воді, по мірі розм'якшення знімайте листя. Виріжте грубу серединку, великі листки розріжте навпіл.
Сформуйте голубці: викладайте фарш на край листка, загортайте, підгинаючи краї всередину. Складіть у глибоку каструлю, додайте трохи води та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.
Для соусу з'єднайте томати пелаті з овочами, сметаною, сіллю та спеціями. Збийте до однорідності й залийте голубці. Продовжуйте тушкувати ще близько 25 хвилин, за потреби долийте води.
Смачного!
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