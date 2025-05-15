Голубці – це не просто одна з улюблених страв українців, а частина нематеріальної культурної спадщини України. 24 Канал пропонує приготувати цю чудову страву з оригінальною начинкою за рецептом відомого шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Інгредієнти:

– 1 капустина;

– 200 грамів цибулі;

– 200 грамів моркви;

– 500 грамів свинини;

– 350 грамів вареного булгуру;

– 400 грамів томатів пелаті;

– 70 грамів сметани;

– сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка.

Приготування:

Булгур злегка обсмажте на олії, залийте гарячою водою, посоліть і варіть на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин. Потім залиште під кришкою ще на 10 – 15 хвилин.

Моркву та цибулю наріжте соломкою, підсмажте — більшу частину додайте до фаршу, решту залиште для соусу.

Свинину середньої жирності перемеліть, змішайте з булгуром, смаженими овочами, спеціями та добре вимісіть.

У капустини зріжте качан і проваріть у підсоленій воді, по мірі розм'якшення знімайте листя. Виріжте грубу серединку, великі листки розріжте навпіл.

Сформуйте голубці: викладайте фарш на край листка, загортайте, підгинаючи краї всередину. Складіть у глибоку каструлю, додайте трохи води та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.