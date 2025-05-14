Редиска може бути не лише смачним додатком до салатів, а й оригінальною пікантною закускою. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
До теми Пікантна закуска або додаток до салатів: як смачно замаринувати редиску
Рецепт редиски в ароматному маслі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– пучок редису;
– 50 грамів шпинату;
– 30 грамів петрушки;
– 150 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Бланшуємо зелень в окропі і викладаємо у воду з льодом.
- Відтискаємо зайву вологу, перекладаємо в чашу блендера, додаємо соняшникову олію та перебиваємо до однорідності.
- Потім прогріваємо суміш та пропускаємо через марлю. Ставимо олійку на лід, щоб відшарувався осад.
- Масло топимо у мікрохвильовці та змішуємо суміші.
- Ставимо на 10 хвилин у морозилку.
- Змочуємо редис у суміші та подаємо до столу.
Смачного!
Це просто нереально смачно: як приготувати спаржу у беконі.