Редиска може бути не лише смачним додатком до салатів, а й оригінальною пікантною закускою. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

До теми Пікантна закуска або додаток до салатів: як смачно замаринувати редиску

Рецепт редиски в ароматному маслі

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– пучок редису;
– 50 грамів шпинату;
– 30 грамів петрушки;
– 150 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Бланшуємо зелень в окропі і викладаємо у воду з льодом.
  2. Відтискаємо зайву вологу, перекладаємо в чашу блендера, додаємо соняшникову олію та перебиваємо до однорідності.
  3. Потім прогріваємо суміш та пропускаємо через марлю. Ставимо олійку на лід, щоб відшарувався осад.
  4. Масло топимо у мікрохвильовці та змішуємо суміші.
  5. Ставимо на 10 хвилин у морозилку.
  6. Змочуємо редис у суміші та подаємо до столу.

Смачного!

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