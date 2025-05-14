Редиска може бути не лише смачним додатком до салатів, а й оригінальною пікантною закускою. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

До теми Пікантна закуска або додаток до салатів: як смачно замаринувати редиску

Рецепт редиски в ароматному маслі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пучок редису;

– 50 грамів шпинату;

– 30 грамів петрушки;

– 150 мілілітрів олії;

– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

Бланшуємо зелень в окропі і викладаємо у воду з льодом. Відтискаємо зайву вологу, перекладаємо в чашу блендера, додаємо соняшникову олію та перебиваємо до однорідності. Потім прогріваємо суміш та пропускаємо через марлю. Ставимо олійку на лід, щоб відшарувався осад. Масло топимо у мікрохвильовці та змішуємо суміші. Ставимо на 10 хвилин у морозилку. Змочуємо редис у суміші та подаємо до столу.

Смачного!

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