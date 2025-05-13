Для цього рецепту найкраще використовувати зелену спаржу, адже саме вона найкраще смакує з хрустким та соковитим беконом. 24 Канал пропонує не втрачати нагоди насолодитися цією закускою, яка заслуговує центрального місця на вашому столі.
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Рецепт спаржі в беконі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів спаржі;
– кілька скибочок бекону;
– сир Пармезан до смаку.
Приготування:
Добре промийте спаржу, зріжте жорсткі кінчики. Опустіть у киплячу підсолену воду на 3 хвилини, потім перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
Наріжте бекон тонкими смужками або використайте вже нарізаний. Обгорніть ним по кілька стебел спаржі, сформувавши "букетики", і закріпіть ниткою чи зубочистками.
Готові заготовки обсмажте на гриль-сковороді або запечіть у духовці при 190 градусах до хрусткої скоринки.
Подавайте гарячими, за бажанням притріть зверху Пармезан.
Смачного!
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