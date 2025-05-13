Для этого рецепта лучше всего использовать зеленую спаржу, ведь именно она лучше всего сочетается с хрустящим и сочным беконом. 24 Канал предлагает не терять возможности насладиться этой закуской, которая заслуживает центрального места на вашем столе.

Интересно Он заставит забыть об альтернативах: салат "Берлинский" – это просто праздник на каждый день

Рецепт спаржи в беконе

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов спаржи;

– несколько ломтиков бекона;

– сыр Пармезан по вкусу.

Приготовление:

Хорошо промойте спаржу, срежьте жесткие кончики. Опустите в кипящую подсоленную воду на 3 минуты, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте бекон тонкими полосками или используйте уже нарезанный. Оберните им по несколько стеблей спаржи, сформировав "букетики", и закрепите ниткой или зубочистками. Готовые заготовки обжарьте на гриль-сковороде или запеките в духовке при 190 градусах до хрустящей корочки. Подавайте горячими, по желанию притрите сверху Пармезан.

Приятного аппетита!

Стоит выбирать лучшее: как отличить молодую спаржу от старой.