Редиска – прекрасний пікантний додаток до безлічі страв, а якщо її замаринувати, то ефект буде ще кращим. Як зробити це легко, швидко та без турбот – розповідає 24 Канал.

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Рецепт маринованої редиски

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 пучки редису;

– 1,5 склянки води;

– 1/3 склянки оцту;

– пів столової ложки олії;

– кілька зерен запашного перцю;

– кілька зерен коріандру;

– 2,5 столові ложки цукру.

Приготування:

Редис добре промийте, обріжте хвостики та видаліть бадилля. Кожну редиску акуратно наколіть зубочисткою або виделкою, щоб вона краще увібрала маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду з додаванням оцту та олії. Після цього додайте сіль, цукор, а потім спеції за смаком. Помістіть редис у киплячий маринад і варіть близько 5 хвилин. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та залиште ще на кілька хвилин. Після термообробки розкладіть редис по стерильних банках, залишаючи приблизно 1 сантиметр до краю, та залийте гарячим маринадом. Щільно закрийте кришками одразу після наповнення й дайте настоятись щонайменше добу.

Смачного!

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