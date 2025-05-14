Редиска – прекрасний пікантний додаток до безлічі страв, а якщо її замаринувати, то ефект буде ще кращим. Як зробити це легко, швидко та без турбот – розповідає 24 Канал.
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Рецепт маринованої редиски
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 пучки редису;
– 1,5 склянки води;
– 1/3 склянки оцту;
– пів столової ложки олії;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька зерен коріандру;
– 2,5 столові ложки цукру.
Приготування:
- Редис добре промийте, обріжте хвостики та видаліть бадилля.
- Кожну редиску акуратно наколіть зубочисткою або виделкою, щоб вона краще увібрала маринад.
- У каструлі доведіть до кипіння воду з додаванням оцту та олії. Після цього додайте сіль, цукор, а потім спеції за смаком.
- Помістіть редис у киплячий маринад і варіть близько 5 хвилин. Потім зменшіть вогонь до мінімуму та залиште ще на кілька хвилин.
- Після термообробки розкладіть редис по стерильних банках, залишаючи приблизно 1 сантиметр до краю, та залийте гарячим маринадом.
- Щільно закрийте кришками одразу після наповнення й дайте настоятись щонайменше добу.
Смачного!
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