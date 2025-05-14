Редис может быть не только вкусным дополнением к салатам, но и оригинальной пикантной закуской. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

К теме Пикантная закуска или дополнение к салатам: как вкусно замариновать редиску

Рецепт редиса в ароматном масле

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– пучок редиса;
– 50 граммов шпината;
– 30 граммов петрушки;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Бланшируем зелень в кипятке и выкладываем в воду со льдом.
  2. Отжимаем лишнюю влагу, перекладываем в чашу блендера, добавляем подсолнечное масло и перебиваем до однородности.
  3. Затем прогреваем смесь и пропускаем через марлю. Ставим масло на лед, чтобы отслоился осадок.
  4. Масло топим в микроволновке и смешиваем смеси.
  5. Ставим на 10 минут в морозилку.
  6. Смачиваем редис в смеси и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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