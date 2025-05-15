Голубцы – это не просто одно из любимых блюд украинцев, а часть нематериального культурного наследия Украины. 24 Канал предлагает приготовить это замечательное блюдо с оригинальной начинкой по рецепту известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.
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Голубцы с булгуром
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 капуста;
– 200 граммов лука;
– 200 граммов моркови;
– 500 граммов свинины;
– 350 граммов вареного булгура;
– 400 граммов томатов пелати;
– 70 граммов сметаны;
– соль, душистый и черный перец, копченая паприка.
Приготовление:
Булгур слегка обжарьте на растительном масле, залейте горячей водой, посолите и варите на минимальном огне примерно 10 минут. Затем оставьте под крышкой еще на 10 – 15 минут.
Морковь и лук нарежьте соломкой, поджарьте - большую часть добавьте к фаршу, остальное оставьте для соуса.
Свинину средней жирности перемелите, смешайте с булгуром, жареными овощами, специями и хорошо вымесите.
У капусты срежьте кочан и проварите в подсоленной воде, по мере размягчения снимайте листья. Вырежьте грубую серединку, большие листья разрежьте пополам.
Сформируйте голубцы: выкладывайте фарш на край листа, заворачивайте, подгибая края внутрь. Сложите в глубокую кастрюлю, добавьте немного воды и тушите под крышкой около 10 минут.
Для соуса соедините томаты пелати с овощами, сметаной, солью и специями. Взбейте до однородности и залейте голубцы. Продолжайте тушить еще около 25 минут, при необходимости долейте воды.
Приятного аппетита!
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