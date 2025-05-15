Голубцы – это не просто одно из любимых блюд украинцев, а часть нематериального культурного наследия Украины. 24 Канал предлагает приготовить это замечательное блюдо с оригинальной начинкой по рецепту известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Ингредиенты:

– 1 капуста;

– 200 граммов лука;

– 200 граммов моркови;

– 500 граммов свинины;

– 350 граммов вареного булгура;

– 400 граммов томатов пелати;

– 70 граммов сметаны;

– соль, душистый и черный перец, копченая паприка.

Приготовление:

Булгур слегка обжарьте на растительном масле, залейте горячей водой, посолите и варите на минимальном огне примерно 10 минут. Затем оставьте под крышкой еще на 10 – 15 минут.

Морковь и лук нарежьте соломкой, поджарьте - большую часть добавьте к фаршу, остальное оставьте для соуса.

Свинину средней жирности перемелите, смешайте с булгуром, жареными овощами, специями и хорошо вымесите.

У капусты срежьте кочан и проварите в подсоленной воде, по мере размягчения снимайте листья. Вырежьте грубую серединку, большие листья разрежьте пополам.

Сформируйте голубцы: выкладывайте фарш на край листа, заворачивайте, подгибая края внутрь. Сложите в глубокую кастрюлю, добавьте немного воды и тушите под крышкой около 10 минут.